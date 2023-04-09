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Siyaset Terörist cenazesine katılan Selvi Kılıçdaroğlu başörtülü kadını ikna çalışmasında!
Siyaset

Terörist cenazesine katılan Selvi Kılıçdaroğlu başörtülü kadını ikna çalışmasında!

Yeniakit Publisher
2023-04-09 23:46:00 - 2023-04-09 23:48:44

DHKP-C'li terörist Dilek Doğan'ın cenazesine katıldığı ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bir başörtülü kadını ikna etmeye çalışırken görüntülendi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "halktan birisi" diye ön plana sürdüğü eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun, DHKP-C'li terörist Dilek Doğan'ın cenazesine katıldığı ortaya çıktı.

Selvi Kılıçdaroğlu'nun katıldığı cenazede, "Katil devlet hesap verecek" sloganlarının atıldığı görüldü.

Görüntülere tepki yağarken, Selvi Kılıçdaroğlu bu sefer de seçim çalışması kapsamında başörtülü bir kadını ikna etmeye çalışırken görüntülendi.

Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ta bütün yaşam hakları gasp edilen başörtülü kadına şöyle dedi:

Bugüne kadar birbirimizi dinlemedik. Daha fazla dinlemeliydik.
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Halktan biri Selvi hanıma bak sen! Terörist cenazesinde 'katil devlet' sloganlarına eşlik etmiş

Siyaset

Halktan biri Selvi hanıma bak sen! Terörist cenazesinde 'katil devlet' sloganlarına eşlik etmiş

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