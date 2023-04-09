Terörist cenazesine katılan Selvi Kılıçdaroğlu başörtülü kadını ikna çalışmasında!
DHKP-C'li terörist Dilek Doğan'ın cenazesine katıldığı ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bir başörtülü kadını ikna etmeye çalışırken görüntülendi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "halktan birisi" diye ön plana sürdüğü eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun, DHKP-C'li terörist Dilek Doğan'ın cenazesine katıldığı ortaya çıktı.
Selvi Kılıçdaroğlu'nun katıldığı cenazede, "Katil devlet hesap verecek" sloganlarının atıldığı görüldü.
Görüntülere tepki yağarken, Selvi Kılıçdaroğlu bu sefer de seçim çalışması kapsamında başörtülü bir kadını ikna etmeye çalışırken görüntülendi.
Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ta bütün yaşam hakları gasp edilen başörtülü kadına şöyle dedi:
Bugüne kadar birbirimizi dinlemedik. Daha fazla dinlemeliydik.
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