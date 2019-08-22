Terörist başını kurtarıcı lider olarak gösterdiler! Yakında peygamber de yaparlar

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Terör destekçisi Yeni Yaşam Gazetesi, Arap, Pomak, Çerkes, Hemşin, Kürt, Alevi, Süryani ve Gürcü topluluklardan Abdullah Öcalan’ın barışı temin edeceği yönündeki sözde söylemlerine destek geldiğini iddia etti. Haberde birkaç kişinin yaptığı açıklamalar bütün bir grubun söylemiymiş gibi lanse edilerek algı oluşturulmaya çalışılırken, Öcalan da kurtarıcı lider olarak gösterildi.

Öcalan, kurtarıcı lider olarak gösterildi!

Terörist başı Abdullah Öcalan’ın, “Bir demokrat olarak halkların kardeşliğine inanıyorum”, “Halkların demokratik ittifakından yanayım” ve “Halkların barış içinde özgür birliğini savunuyorum” şeklindeki söylemlerine yer verilen haberde, Öcalan kurtarıcı lider olarak lanse edildi. Demokratik Pomak Hareketi Temsilcisi Şaban Korkmaz, Çerkes halkından Yaşar Güven, Hemşin halkından Mahir Özkan, Hemşinli Hikmet Akçiçek, Arap halkından olan Şair Meryem Fehime Oruç, İstanbul Gürcü Dil Merkezi Başkanı Eşref Yılmaz, Doğu ve Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu Başkanı Abdulhakim Daş, Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Genel Basın Sekreteri Bülent Felekoğlu, Süryani Dernekler Federasyonu Başkanı (SÜDEF) Evgil Türker’in yaptığı iddia edilen açıklamalarda elebaşı Öcalan’a destek söylemlerinin yanı sıra devlet karşıtı söylemler de yer aldı.

Hemşin halkından olduğu iddia edilen Mahir Özkan isimli kişinin, “Kürtlerin yanı sıra anayasal sistemde Türklerin ve Kürtlerin dışında kalan halklara da yer açmaya ve hatta pozitif ayrımcı politikalara ihtiyaç var.” ifadeleri ise, verilecek en küçük tavizin nerelere varabileceğinin bir emsali niteliğinde karşımıza çıkıyor. Sözde Öcalan destekçileri, aslında kendi çıkarları için devlet karşıtı söylemler kullanırken bu söylemlerini Öcalan’a dayandırmaya çalışıyor.