Terörist başı Gülen için skandal ifade! Karanlık Oda FETÖ propogandasına ortak oldu

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FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, Pelsivya'dan bir bayram videosu paylaşarak propoganda yapmaya devam etti. FETÖ'nün propogandasına Oda Tv de ortaklık etti.

Sansür yapmadılar!

Karanlık Oda, yaklaşık beş dakikalık videonun orjinalini yayımladı. Söz konusu videonun büyük bölümü, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in çeşitli görüntülerinden oluşurken, yaklaşık bir dakikalık kısmında da Gülen'in terör örgütü üyelerine verdiği bayram vaazı yer aldı. Oda Tv ilgili kısmı da sansürüsüz yayımlayınca, ekranda dakikalarca 'Hocaefendi'den bayram duası' ifadeleri yer aldı.