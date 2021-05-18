  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Üsküdar’da denizin dibi görüntülendi! Bakın neler çıktı
TBMM'de korkutan olay! Aniden patladı
Komşuda son bilanço açıklandı
Ali Baba'dan dev yatırım
Gündem Terörist başı Gülen için skandal ifade! Karanlık Oda FETÖ propogandasına ortak oldu
Gündem

Terörist başı Gülen için skandal ifade! Karanlık Oda FETÖ propogandasına ortak oldu

Karanlık Oda, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in bayramda çekilen bir videosunu yayımladı. Videoda hiçbir sansürleme yapılmazken, 15 Temmuz hain darbe girişiminin mimarı Gülen'in görüntüleri, 'Hocaefendi'den bayram duası' ifadesi ile dakikalarca ekranda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 14:14:00 -
Terörist başı Gülen için skandal ifade! Karanlık Oda FETÖ propogandasına ortak oldu

 Yeniakit.com.tr 

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, Pelsivya'dan bir bayram videosu paylaşarak propoganda yapmaya devam etti. FETÖ'nün propogandasına Oda Tv de ortaklık etti.

Sansür yapmadılar!

Karanlık Oda, yaklaşık beş dakikalık videonun orjinalini yayımladı. Söz konusu videonun büyük bölümü, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in çeşitli görüntülerinden oluşurken, yaklaşık bir dakikalık kısmında da Gülen'in terör örgütü üyelerine verdiği bayram vaazı yer aldı. Oda Tv ilgili kısmı da sansürüsüz yayımlayınca, ekranda dakikalarca 'Hocaefendi'den bayram duası' ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a zor soru
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a zor soru

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın Fox TV ekranlarında, yapmış olduğu "14 gün tam kapanmanın zararı yararından fazla olabilir." sözleri eleştirilmey..
Avrasya Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Avrasya Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Yeni dönemde üniversiteye geçecek lise son sınıf öğrencileri sınav başvuru tarihi ve sınav tarihlerinin de açıklanmasıyla hedefledikleri üni..
Bahçeli'den flaş seçim açıklaması: 2023 Haziran ayında...
Siyaset

Bahçeli'den flaş seçim açıklaması: 2023 Haziran ayında...

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli "CHP yönetimi bozguncudur, milletimiz 2023 Haziran ayında bozg..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay