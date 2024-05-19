"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok'' TSK, PKK/YPG’lileri havaya uçurdu
Savunma Bakanlığı, Fırat kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvtlerinin terörler mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."