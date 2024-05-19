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Gündem "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok'' TSK, PKK/YPG’lileri havaya uçurdu
Gündem

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok'' TSK, PKK/YPG’lileri havaya uçurdu

Yeniakit Publisher
2024-05-19 14:23:28 - 2024-05-19 14:23:28

Savunma Bakanlığı, Fırat kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvtlerinin terörler mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

 "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."


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