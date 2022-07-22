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Gündem Teröre teslim oldular! İsveç'te direklere PKK bayrağı çekildi
Gündem

Teröre teslim oldular! İsveç'te direklere PKK bayrağı çekildi

NATO giriş öncesi terör örgütü PKK desteğini sürdüren İsveç, PKK'nın sözde bayrak olan paçavrasını direklere astı. İsveç'in Göteborg kentindeki terör örgütlerinin propagandaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 08:14:00 -
Teröre teslim oldular! İsveç'te direklere PKK bayrağı çekildi

Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin NATO'ya dahil olmasına karşı çıktığı İsveç'te yine terör propagandası yapıldı. Göteborg kent merkezinde bazı direklere terör örgütünün sözde bayrağı çekildi.

İtalya erken seçime gidiyor

İtalya'daki siyasi krizden erken seçim kararı çıktı. İtalya'da senatoda yapılan oylamada güvenoyu almayı başaran Başbakan Mario Draghi'nin bir hafta arayla ikinci kez istifasını sunmasının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetti. İtalya'da parlamentonun feshedilmesi sonrası net bir tarih açıklanmasa da eylül ya da ekim ayında erken seçim yapılması bekleniyor.

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Yorumlar

fetösavar

altılı ganyanın devamı isviçrede galiba
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