Teröre tarihi ders

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sonbahar-kış operasyonları için gittiği Şırnak’taki temasları kapsamında Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı yemekhanesinde askerlerle kahvaltı yaptı. Askerlere hitap eden Soylu, ülke ve millet adına büyük bir mücadele gerçekleştirildiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörü kaynağında yok etme stratejisi ve sürekli operasyonlarla terör örgütüne nefes dahi aldırmıyoruz. 1 Ekim’de terör örgütüne yönelik sonbahar-kış operasyonlarına başladık. 7 bin 400'ün üzerinde operasyon düzenlemeyi planlıyoruz. Terör örgütünün kaçacak yeri kalmadı. Terör örgütünü bitireceğiz" dedi.



Tarih sizi yazacak



Dün gece bir PKK'lı teröristin ikna yoluyla teslim olmasıyla teslim olan terörist sayısının 174'e ulaştığını, terör örgütüne katılımın da tarihinin en düşük seviyesine gerileyerek bu yıl 42 olduğuna dikkati çeken Soylu, terör örgütünün telsizle dahi konuşamayacak duruma geldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kaçacak delik bulamamalılar. Neredeyse gidip üzerlerine basmalıyız. Ya teslim olacaklar ya kaçacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler. Başka çareleri yok. Allah'a şükürler olsun yerli ve milli araçlarımız, gereçlerimiz, mühimmatlarımız, İHA'larımız, SİHA'larımız var, sizin gibi kahramanlarımız var. Sadece burada değil Hakurk, Avaşin, Metina, Zap’ta, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, etrafımızda teröre kaynaklık eden bütün yerlerde, devletimizin gücü, milletimizin duası, desteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde teröre tarihi bir ders verilmektedir. Sadece bir terör örgütünü mağlup etmiyorsunuz, 40 yıldır bu ülkeye ve bu millete, milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, tevhidine, inancına kasteden büyük güçlere de cevap veriyoruz. 40 yıldır bu milleti parçalamak, istikrarsızlaştırmak için her şeyi yapıyor, terör örgütüne para, mühimmat, moral ve motivasyon verip, milletimizin başına bela ediyorlar. Ayak basmadık yer, girmedik mağara bırakmamalıyız. Gayret ve mücadele bizden tevfik Allah’tandır. Hak yolunun yolcularıyız. Şu güzel nesil olan sizler, inşallah tarihe terör örgütünü karanlıklara gömen ve bir daha çıkamayacak derecede üstüne beton örten, nesil olarak geçeceksiniz. Allah milletimize ve şehitlerimize mahcup etmesin. Ailelerinize hürmetlerimizi ve minnetlerimi iletiyorum."



Bakan Soylu ve beraberindeki heyet daha sonra basına kapalı yapılan güvenlik toplantısına katıldı.