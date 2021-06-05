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Gündem

Teröre bir darbe daha! Valilik duyurdu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 koli içerisinde 406 paket halinde toplam 209 kilogram eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 22:22:00 -
Teröre bir darbe daha! Valilik duyurdu

Şırnak-Cizre'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 koli içerisinde 406 paket halinde toplam 209 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından olan narkotik suçların engellemesine yönelik Cizre ilçesinde, batı illerine sevk edilmek üzere hazırlanan uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine bir depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Depoda yapılan aramalarda, 7 koli içerisinde 406 paket halinde toplam 209 kilogram eroin ele geçirildi.

4 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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