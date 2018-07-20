Teröre arka çıkan Nesrin Nas Türkiye'yi hedef gösterdi

yeniakit.com.tr:Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail meclisinde onaylanan "Yahudi Ulus Devlet Yasası"na çok sert tepki gösterdi. Kalın, "Uluslararası toplumu, tüm dünyanın gözlerinin önünde yaşanan bu adaletsizliğe tepki vermeye çağırıyoruz" dedi.

Kalın açıklamasında "İsrail Parlamentosunda kabul edilen 'Yahudi ulus devleti' kanununu en sert biçimde kınıyoruz. Filistin halkını kendi ana vatanlarından yasal olarak da silme çabasını ifade eden bu ırkçı adımın kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Yeni terörle mücadele kanunundan rahatsız olan Nesrin Nas, dünya ülkelerini Türkiye'ye tepki göstermeye çağırarak teröre arka çıktı. Nas'ın ayrıca Kalın'ın Yahudi Yasası'na yönelik sözlerinden de rahatsız olduğu görüldü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nas, "Biz de dünyayı hem buna hem de Türkiye'de OHAL'in yerine getirilen sıkıyönetim yasası benzeri yasaya tepki vermeye çağırıyoruz" dedi.

SKANDAL BİLDİRİYE İMZA ATMIŞTI

"Barış için akademisyenler" adı altında bildiri skandalına imza atan isimlerden biri olan Nesrin Nas, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na da karşı çıkmıştı. Söz konusu grup teröristlerle diyalog çağrısı yapmıştı.

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