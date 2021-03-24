  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Terörden temizlenen Cudi Dağı'nda ezan sesi yankılandı
Gündem

Terörden temizlenen Cudi Dağı'nda ezan sesi yankılandı

Bir zamanlar PKK'lı teröristlerin mesken tuttuğu Cudi Dağı'nda, Mehmetçik'in bölgeyi temizlemesinden sonra ezan sesleri yükseliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 09:29:00 -

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde terörle mücadelesine devam ediyor.

Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla oluşan huzur ve güven ortamına bir zamanlar teröristlerin cirit attığı Cudi Dağı'nın etekleri de eklendi.

Cudi'de ezan sesi

Kahraman Türk askerinin terörden temizlediği Cudi Dağı'ndan artık ezan sesi yükseliyor. Haber Global televizyonu ekipleri, Cudi'ye giderek bu tarihi ana şahit oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Resat

Türkiye'nin mucadelesi pkk nin varolmasini fakat ezanın bu topraklarda yok olmasını istiyenlerledir.
  • Yanıtla
Hilal Kaplan ifşa etti: Meral Akşener 'sözde namus' suçu işledi
Gündem

Hilal Kaplan ifşa etti: Meral Akşener 'sözde namus' suçu işledi

Hilal Kaplan, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'namus' üzerine attığı bir payl..
Çin'den kritik Türkiye hamlesi
Dünya

Çin'den kritik Türkiye hamlesi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Yi, C..
Ortaklığa dayalı ilk sukuk ihracını gerçekleştirdi
Ekonomi

Ortaklığa dayalı ilk sukuk ihracını gerçekleştirdi

Türkiye Emlak Katılım Bankası, yaklaşık 47 milyon liralık ihraçla, Özel Fon Hesabı Havuzu üzerinden Türkiye’nin ilk emek-sermaye ortaklığına..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay