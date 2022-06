Terörden fezlekesi olan derhal meclis’ten atılsın

ÇINAR DEMİR ANKARA

Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlık komisyonu Meclis’te toplanırken, hukukçular, TBMM çatısı altında bölücü örgütüle iltisaklı, terör yandaşı isimlerin barındırılmaması gerektiğini kaydetti.

Dünyada örneği yok

Akit’e konuşan Türk Hukuk Enstitüsü Eski Başkanı Avukat Fetih Ahmet Alparslan, şunları dile getirdi: “Dünyanın hiçbir ülkesinde, o ülkeyi bölmek üzere binlerce insanın canına kıymış terör örgütüne iltisaklı, örgüt yöneticileri ve teröristlerle fotoğrafları olan, örgüt merkezlerine ziyaretler yapıp talimat alan, devletin askerine polisine saldıran insanların parlamentoya girdiğini göremezsiniz. Hiçbir ülkede böyle bir terör özgürlüğü yok. Bu demokrasi değildir. Bu durum aziz Türk halkının boynunu büküyor, moralini bozuyor. Rencide ediyor. Terörle iltisaklı, terörle arasına mesafe koymamış isimlerin daha en başından milletvekili seçimlerine giremeyeceği bir düzenleme zaman kaybedilmeden hayata geçirilmelidir. Meclis’te terör yandaşlığı, teröre yardım yataklık, terörü övme gibi suçlardan fezlekesi bulunan isimlerin fezlekeleri süratle ele alınıp dokunulmazlıkları kaldırılmalı ve milletin Meclisinden uzaklaştırılmaları sağlanmalıdır.

Bahçeli yol gösterdi

MHP Lideri sayın Bahçeli’nin, şu sözleri çok manidardır: ‘Askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran, toplumsal huzuru bozmak, iç barış ortamını yıkmak için nifak saçan önüne gelene hakaretler yağdıran hiç kimse bu milletin mensubu olamaz. Mensubu olmayanların TBMM’de görev yapması zuldür, mahşeri vicdanda darbedir. HDP’nin kapatılması, AYM’nin adalete, tarihe, millete, şehitlere, ihmali mümkün olmayan bir görevidir. Türk milleti bu kenelere daha fazla sabır ve tahammül gösteremez’ tepkisi yerindedir. Yapılması gerekenlere dikkat çekmiştir. Görev Meclis çatısı altında bulunan vatanperver milletvekillerimize düşmektedir.”

Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Genel Başkanı Avukat Hasan İlter de, şunları söyledi:

Gereği yapılmalı

“HDP ve DBP, demokrasinin açıklarından faydalanılarak kurulmuş, devlete ve millete alenen kin, garez ve düşmanlık besleyen, dağdaki teröristlerin şehirdeki uzantısı, parti görünümlü örgütlerdir. Bu örgüt, her fırsatta içindeki kini kusmakta, güvenlik kuvvetlerimize ve devlet yetkililerine sözlü ve fiili saldırılarda bulunmaktadır. Nasıl ki güvenlik güçlerimiz içeride ve dışarıda terör örgütleriyle amansız bir mücadele veriyorsa, bu mücadele siyasi kisveye bürünmüş terörsevici, her türlü devlet, millet ve vatan düşmanlarına karşı da verilmelidir. Meclis’e yollanan fezlekelere bakıldığında, bu fezlekelerin kahir ekseriyetinin HDP’li ve CHP’li vekiller olduğu görülecektir. Teröre, teröristlere ve teröristleri destekleyen hiç kimseye en ufak bir müsamaha gösterilmemeli, meclise gelen bütün fezlekeler süratle ele alınmalı, dokunulmazlığın kaldırılması süreci en kısa zamanda bitirilerek, devlete kafa tutan her kim olursa olsun, milletin meclisinden defedilmelidir.”