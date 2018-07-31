Terörden arındırılan ilçe 8 ayda 1 milyon turist ağırladı

Tarihi ve kültürüyle adeta açık hava müzesi konumundaki Mardin'in Midyat ilçesine turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor.

Tarihte Süryanice "Matiate" (mağaralar kenti) adıyla bilinen, dinlerin ve dillerin buluştuğu Midyat, binlerce yıllık taş evleri, hanları, camileri, kiliseleri ve manastırları ile ziyaretçilere büyülü bir atmosfer sunuyor.

8 AYDA 1 MİLYON TURİST

İlçedeki, Cevat Paşa, Hacı Abdurrahman camileri ile Ulu Cami, Deyr-ül Umur ve Mor Gabriel manastırları, Mor Smuni, Mor Barsavmo, Mor Aksanoya, Mor Sabrel, Meryem Ana, Mor Abraham ve protestan kiliseleri, mağara müzesi ve Devlet Konuk Evi ziyaretçilerini adeta tarihi yolculuğa çıkarıyor.

İslamiyet, Hristiyanlık, Yezidilik gibi farklı din ve mezhepler ile Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanicenin buluşma noktası olan tarihi ilçe, her geçen gün daha çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Midyat, kavuştuğu huzurla geçen yıl 600 bin, bu yılın 8 ayda ise yaklaşık 1 milyon turisti ağırladı.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin yaptığı açıklamada, geçmişten bu yana ilçede farklı kültürden ve inançtan insanların hoşgörü içerisinde bir arada yaşadığını belirtti.

Farklı inanç ve kültürlerin bir arada nasıl yaşayabileceğini görmek isteyenler için Midyat'ın güzel bir örnek olduğunu ifade eden Tekin, ilçede bu farklılıkların zenginlik olarak algılandığını vurguladı.

Tekin, ilçede yaşayan farklı dinden ve kültürden insanların birbirlerinin inanışlarına, görüşlerine, kültürlerine saygı gösterdiğini ve özel günlerinde birbirlerini yalnız bırakmadığını belirterek, "Medeniyetin, sevginin, hoşgörünün ve barışın merkezi Midyat'ta turist sayısında ciddi bir artış var. Bu artışın devam etmesini umuyoruz. Bugün İstanbul, Ankara ne kadar güvenliyse Midyat da o kadar güvenlidir." ifadelerini kullandı.

''HEDEFİMİZ KONAKLAYAN TURİST SAYISINI EN AZ İKİYE KATLAMAK''

İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın da Midyat'ın tarihi camileri, kiliseleri, manastırları ve konakları ile turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Mardin'deki konakların yüzde 25'inin Midyat'ta olduğunu aktaran Aydın, Mardin'e gelen her turistin Midyat'ı görmek istediğine işaret etti.

Aydın, konaklayan turist sayısında da Midyat'ta çok büyük bir ivme sağlandığını dile getirerek, ilçede yeni otellerin inşasının sürdüğünü belirtti.

"Midyat gelişen bir ilçemiz, gelişen bir turizm destinasyonu." diyen Aydın, şunları kaydetti:

"Mardin turizmin lokomotifi, Midyat da olmazsa olmazdır bizim için. Hedefimiz bu yıl Midyat'ta konaklayan turist sayısını en az ikiye katlamaktır. Türkiye'de turist sayısındaki artış yüzde 30 dolaylarında iken Mardin'de bu sayı yüzde 100'ü aştı. Türkiye ortalamasının 3 katı. Midyat ilçesi de turizmde buna paraleldir."

''MİDYAT'TA YAŞADIĞIMIZDAN DOLAYI GURUR DUYUYORUZ''

Mor Barsavmo Kilisesi görevlisi Ayhan Gürkan ise 5. yüzyıldan kalma bir yapı olan kilisede de sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa ibadet yapıldığını söyledi.

Her gün yüzlerce kişinin kiliseyi ziyaret ettiğini dile getiren Gürkan, "Eskiden geçirdiğimiz kötü günlere göre şimdiki halimize şükrediyoruz. İbadetlerimiz düzenli yapılıyor, hiçbir sorun yaşamıyoruz. İlçe genelinde hiçbir terör olayı yaşanmıyor. Midyat'ta yaşadığımızdan dolayı gurur duyuyoruz." diye konuştu.

''MÜSLÜMANLARLA HRİSTİYANLAR BİRBİRLERİNİN CENAZELERİNE RAHATLIKLA GELEBİLİYORLAR''

Midyat'ın sosyal ve kültürel açıdan birçok yere örnek olması gerektiğine dikkati çeken Gürkan, bir Müslümanın taziyesine, cenazesine gidebildiklerini, aynı şekilde Müslümanların da Hristiyan'ın taziyesine, cenazesine gidebildiğini aktardı.

Gürkan, Midyat'ın daha güzel anılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Midyat'ta cami ile kilise yan yana, çan ile ezan aynı anda duyuluyor. Midyat'ta metropolit ile müftü, Hristiyan ile imam aynı yerde yaşar. Bu formülün uygulanması gerekir." ifadelerini kullandı.

Midyat'ın tarihi güzelliklerini görmek için Diyarbakır'dan gelen Seda Kaya, bölgenin inanç turizmi anlamında çok geliştiğini söyledi.

Midyat'ın tarihi güzelliklerini belgesellerden ve dizilerden gördüğünü dile getiren Kaya, ilçedeki tarihi konakları, camileri ve kiliseleri gezdiğini aktardı.

Kaya, "Kültür tatili de çok önemli. Herkesin Güneydoğu'daki güzellikleri görmesi gerektiğini düşünüyorum. Hava sıcak ama buna gerçekten değiyor. Buradaki güzellikleri ve doğa harikasını herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Ramazan Okman da, Midyat'ın tarihi güzelliklerini daha önce duyduğunu, görmek için de arkadaşlarıyla Gaziantep'ten geldiğini söyledi.

Okman, "Herkese burayı görmelerini tavsiye ediyorum. Anlatmaya gerek yok. Gelip, görsünler çok güzel bir yer." diye konuştu.