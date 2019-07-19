Terör yuvasına ilişkin çarpıcı analiz: FETÖ bireyin kendi isteğiyle girip çıkacağı bir örgüt değil

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Abayhan, FETÖ'nün örgüt yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "FETÖ ikiye ayrılan bir örgüt yapısına sahip." diyen Abayhan, "Hem kendini çok fazla saklayan, çok daha geri planda tutan, devletin içine ya da herhangi bir vesayet alanına sızan bir örgüt yapısı var hem de geniş taban desteğine sahip örgüt yapısı var." ifadelerini kullandı.

'Türk halkını kendi halkı gibi görmediklerinden bombaladılar'

"FETÖ itaat ya da grup saygınlığı meselesinde çok mahir bir örgüt." ifadesini kullanan Abayhan, şunları söyledi:

"Kendi içine almış olduğu çocukları bireyselleşmesine bağlı olarak bir zaman sonra itaat etmesini sağlayabilecek şekilde eğitiyor. Biz, bir insan büyüdükten sonra asker ya da polis olduktan sonra nasıl olur da kendi halkını bombalar kısmıyla ilgileniyoruz. Kendi halkını kendi halkı olarak görmediği sürece bombalar diye de bir kanaate ulaşıyoruz. Keza FETÖ belirli bazı grup normlarını öğreten ve buna karşın üyelerinin diğer grup normlarına uymalarını engelleyen bir örgüt. Şimdiye kadar dünya tarihinde görülmemiş, tam olarak keşfedilemeyen ve anlaşılamamış terör örgütü olarak tanımlayabiliriz."

'FETÖ bireyin kendi isteği ile girip, çıkabileceği bir örgüt değil'

FETÖ'nün örgüte dahil edeceği ya da çıkaracağı kişilere kendisinin karar verdiğini belirten Abayhan, sözlerine şöyle devam etti:

"FETÖ'deki kritik noktalardan birisi de bireyin kendi iradesi varmış gibi davranmasını sağlaması. Aslında FETÖ kimi örgüte alacağını kendisi seçiyor ama o kişi kendi isteği ile gruba dahil olmuş gibi davranıyor. İsteklerini kimin yapıp yapamayacağına bakarak değerlendirme yapıyor. Bir zaman sonra da isteklerini gerçekleştiremeyecek olanları gruptan çıkarmaya başlıyor. Yani bu kişiler kendi istekleri ile çıkmıyor. FETÖ, bireyin ne kendi isteği ile girdiği ne de kendi isteği ile çıktığı bir yer olmasına rağmen kişi kendi isteği ile girdiğini ve kendi isteği ile çıktığını zannediyor."