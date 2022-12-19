  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vicdansızlar! Kordonu bile kesilmemiş yeni doğan bebeği soğukta ölüme terk ettiler

Türkiye’nin talebini İsveç red etti İsveç’in NATO hayali bitti

Uğur Kutay hakkında suç duyurusu! "Sükunetimizi koruyoruz ama..."

Soruşturma tamamlandı! Sağlık Bakanlığı'ndan sahte doktor açıklaması

Abdullah Ağar'dan 'uzay' çıkışı: Türkiye'nin buna engel olması lazım

AK Partili vekilden asgari ücret için heyecanlandıran rakam! 'Cumhurbaşkanımız bunu diyebilir'

CHP-HDP kardeşliği tam gaz! CHP Polise hakaret eden PKK’lı teröriste sahip çıktı!

Bu soruyu doğru cevaplayamayacaksınız... Türkiye'de oturanların içinde, en çok hangi dış ülkede doğan var?

Bakan Mustafa Varank: Avrupa'nın bir numarası olmaya az kaldı

Ele geçirilen Rus tankları Kiev'de sergileniyor
Siyaset Terör yandaşlarına sevgisini artık saklamıyor! Ali Babacan'dan terör yandaşlarına müdahaleye "hukuksuzluk" yorumu
Siyaset

Terör yandaşlarına sevgisini artık saklamıyor! Ali Babacan'dan terör yandaşlarına müdahaleye "hukuksuzluk" yorumu

6'lı masa üyelerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terör yandaşlarına yönelik polis müdahalesini, "hukuksuzluk" olarak değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 22:11:00 -
Terör yandaşlarına sevgisini artık saklamıyor! Ali Babacan'dan terör yandaşlarına müdahaleye "hukuksuzluk" yorumu

 Yeniakit.com.tr 

“Hasta ve infazı yakılan tutsaklara özgürlük, tecride son” sloganı ile eylem düzenleyip, PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyerek, PKK lehine slogan atan HDP'lilerle emniyet mensupları arasında arbede yaşandı.

Yaşanan olaylara ilişkin HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'yü bahane eden HDP'liler bugün de çeşitli noktalarda provokasyona soyundu.

Emniyet yine geçit vermedi!

HDP Kadıköy İlçe Merkezi'ne giden Mithat Sancar ve HDP milletvekillerine de emniyet mensupları tarafından geçit verilmedi.

PKK yanlısı gösterinin devamını yapmak isteyen HDP'lilere yönelik Emniyet müdahalesi, terör seviciler tarafından "polis ablukası" diye lanse edildi.

Yaşanan süreci Twitter hesabından değerlendiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, PKK yandaşlığına müdahaleyi, "hukuksuzluk" olarak değerlendirdi.

"Bir siyasi parti genel başkanının, kendi ilçe binasına girerken engellenmesi kabul edilemez." diyen Babacan, "HDP Eş Genel Başkanı Sayın Mithat Sancar'a ve partili arkadaşlarına yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Demokratik siyasete engel olmak alışkanlık haline getirilemez. İzin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23