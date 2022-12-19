Terör yandaşlarına sevgisini artık saklamıyor! Ali Babacan'dan terör yandaşlarına müdahaleye "hukuksuzluk" yorumu

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“Hasta ve infazı yakılan tutsaklara özgürlük, tecride son” sloganı ile eylem düzenleyip, PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyerek, PKK lehine slogan atan HDP'lilerle emniyet mensupları arasında arbede yaşandı.

Yaşanan olaylara ilişkin HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'yü bahane eden HDP'liler bugün de çeşitli noktalarda provokasyona soyundu.

Emniyet yine geçit vermedi!

HDP Kadıköy İlçe Merkezi'ne giden Mithat Sancar ve HDP milletvekillerine de emniyet mensupları tarafından geçit verilmedi.

PKK yanlısı gösterinin devamını yapmak isteyen HDP'lilere yönelik Emniyet müdahalesi, terör seviciler tarafından "polis ablukası" diye lanse edildi.

Yaşanan süreci Twitter hesabından değerlendiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, PKK yandaşlığına müdahaleyi, "hukuksuzluk" olarak değerlendirdi.

"Bir siyasi parti genel başkanının, kendi ilçe binasına girerken engellenmesi kabul edilemez." diyen Babacan, "HDP Eş Genel Başkanı Sayın Mithat Sancar'a ve partili arkadaşlarına yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Demokratik siyasete engel olmak alışkanlık haline getirilemez. İzin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.