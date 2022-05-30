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Gündem Terör yandaşları Stockholm'de ortaya çıktı
Gündem

Terör yandaşları Stockholm'de ortaya çıktı

İsveç'in başkenti Stockholm'ün Segeltorg Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/PYD yandaşları Türkiye karşıtı isteklerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 01:37:00 -
Terör yandaşları Stockholm'de ortaya çıktı

İsveç yetkililerin NATO görüşmeleri çerçevesinde defalarca PKK'nın terör örgütü olduğunu açıklamasına rağmen, örgütün faaliyetlerine müdahale etmiyor.

Dün akşam üzeri Stockholm'ün en önemli meydanı Segeltorg'de toplanan terör yandaşları Türkiye aleyhinde slogan attı. Terör örgütü PKK/PYD'yi simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, İsveç'in NATO'ye girmemesini ve İsveç'in Türkiye'nin isteklerini kabul etmemesini istedi.

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