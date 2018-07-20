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Terör yandaşı HDP milletvekillerine soruşturma!

Hakkari'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist "Simko Kerboran" kod adlı Devran Baysal'ın cenazesine katılan terör yandaşı HDP Batman milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki hakkında soruşturma başlatıldı.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:07
Terör yandaşı HDP milletvekillerine soruşturma!

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca Hakkari'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist "Simko Kerboran" kod adlı Devran Baysal'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle HDP Batman milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 10:07
  1. Batman
  2. Hakkari
  3. Hdp
  4. terörist cenazesi Figen yüksekdağ
  5. Feleknas Uca
  6. mehmet rüştü tiryaki

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