Terör Uzmanı Alabarda: Büyük İsrail Projesi'nin çöküşüne şahitlik edeceğiz

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

"Terör örgütü 40 yıldan beri bizimle mücadele eden bir yapı. PKK terör örgütü gibi kan dökmede dünya çapında bir nama ulaşmış yapı ile karşı karşıyayız." diyen Alabarda, "Zeytindalı Harekatı'nda yaptıkları hataları gözden geçirerek yeniden bir hazırlık sürecine girmiş olabilirler. Tabii ki bu onlar hata yaptığı için biz Zeytindalı Harekatı'nda başarı elde ettik anlamına gelmiyor. Ama şunu bilmeliyiz ki bu operasyon diğer operasyonlardan daha zorlu geçecek." ifadelerini kullandı.

'Teröre yönelik mücadelenin son düğümündeyiz'

Türkiye'nin amacının bölgeyi terör unsurlarından temizlemek olduğunu vurgulayan Alabarda, şöyle konuştu:

"Bizim amacımız bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek sivillerin yaşayabileceği bir yer haline getirmek. Terör örgütlerinin ise bölgede TSK'ya karşı bir direnç göstereceği mukadderdir. Barış Pınarı Harekatı'nın amacı bölgeyi terör örgütlerinden temizlemekle birlikte terörü tamamen bitirmeyi de içeriyor. Türkiye'nin hedefi 40 yıllık terörü bitirmek. Burada yapılacak operasyon da bu işin son düğümü."

'Büyük İsrail Projesi'nin çöküşüne şahitlik edeceğiz'

Barış Pınarı Harekatı'ndan özellikle İsrail'in büyük kaygı duyduğunu belirten Alabarda, sözlerine şöyle devam etti:

"Newyork Times Gazetesi'nden David Liyoneer bugünkü yazısında 'Türkiye'nin sınırları üzerindeki İsrail projesi yok ediliyor.' dedi. Böyle bir yazının Newyork Times'da yayınlanması oldukça dikkat çekici. Ayrıca yalnızca onlarla da sınırlı değil. İsrail'in eski Milli Eğitim Bakanı, 'Eğer ABD bizim yanımızda yer almayacaksa İsrail kendi göbeğini kendi kesecektir.' şeklinde bir açıklama yaptı. İsrail'in Fırat'ın Doğusu'nda yapılan bir operasyondan neden rahatsız olabilir? İnşallah önümüzdeki günlerde hem terörün bitişine hem de Büyük İsrail Projesi'nin çöküşüne şahit olacağız."