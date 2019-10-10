0553 313 94 23

Terör Uzmanı Alabarda: Büyük İsrail Projesi'nin çöküşüne şahitlik edeceğiz

Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda İsrail'in kaygı içinde yaptığı küstah paylaşımlara dikkat çekerek şu mesajı verdi: "İnşallah önümüzdeki günlerde hem terörün bittiğine hem de Büyük İsrail Projesi'nin çöktüğüne şahitlik edeceğiz."

10 Ekim 2019 Perşembe 00:19
Terör Uzmanı Alabarda: Büyük İsrail Projesi'nin çöküşüne şahitlik edeceğiz

 Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

"Terör örgütü 40 yıldan beri bizimle mücadele eden bir yapı. PKK terör örgütü gibi kan dökmede dünya çapında bir nama ulaşmış yapı ile karşı karşıyayız." diyen Alabarda, "Zeytindalı Harekatı'nda yaptıkları hataları gözden geçirerek yeniden bir hazırlık sürecine girmiş olabilirler. Tabii ki bu onlar hata yaptığı için biz Zeytindalı Harekatı'nda başarı elde ettik anlamına gelmiyor. Ama şunu bilmeliyiz ki bu operasyon diğer operasyonlardan daha zorlu geçecek." ifadelerini kullandı.

'Teröre yönelik mücadelenin son düğümündeyiz'

Türkiye'nin amacının bölgeyi terör unsurlarından temizlemek olduğunu vurgulayan Alabarda, şöyle konuştu:

"Bizim amacımız bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek sivillerin yaşayabileceği bir yer haline getirmek. Terör örgütlerinin ise bölgede TSK'ya karşı bir direnç göstereceği mukadderdir. Barış Pınarı Harekatı'nın amacı bölgeyi terör örgütlerinden temizlemekle birlikte terörü tamamen bitirmeyi de içeriyor. Türkiye'nin hedefi 40 yıllık terörü bitirmek. Burada yapılacak operasyon da bu işin son düğümü."

'Büyük İsrail Projesi'nin çöküşüne şahitlik edeceğiz'

Barış Pınarı Harekatı'ndan özellikle İsrail'in büyük kaygı duyduğunu belirten Alabarda, sözlerine şöyle devam etti:

"Newyork Times Gazetesi'nden David Liyoneer bugünkü yazısında 'Türkiye'nin sınırları üzerindeki İsrail projesi yok ediliyor.' dedi. Böyle bir yazının Newyork Times'da yayınlanması oldukça dikkat çekici. Ayrıca yalnızca onlarla da sınırlı değil. İsrail'in eski Milli Eğitim Bakanı, 'Eğer ABD bizim yanımızda yer almayacaksa İsrail kendi göbeğini kendi kesecektir.' şeklinde bir açıklama yaptı. İsrail'in Fırat'ın Doğusu'nda yapılan bir operasyondan neden rahatsız olabilir? İnşallah önümüzdeki günlerde hem terörün bitişine hem de Büyük İsrail Projesi'nin çöküşüne şahit olacağız."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 00:19
  1. Büyük İsrail Projesi
  2. TSK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadir Topbaş'tan operasyon açıklaması
    1. Kadir Topbaş'tan operasyon açıklaması
    2. Abdullah Gül'den operasyon açıklaması
    3. Kadir İnanır'dan skandal operasyon..
    4. Kuruluş Osman'ın ilk fragman..
    5. Terör Uzmanı Alabarda: Büyük İsrail..
    6. Finlandiya'dan Türkiye'ye büyük satış!..
    7. Şivan Perver kimdir kaç yaşında? Şivan..
    8. Asgari ücret kıdem tazminatı nasıl..
    9. Fetih Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve..
    10. Altun, Suudi Arabistan'ın ağzının..
    11. Almanya Arjantin maçı kaç kaç bitti?..
    12. Churros (çiroz) nasıl yapılır? Çiroz..
    13. Kadınlarda erkeklik hormonu nasıl..
    14. Testosteron hormonu nasıl düşürülür?
    15. Trump'tan ikinci 'Barış Pınarı..
    16. Zerde nasıl yapılır? Zerde tarifi..
    17. Yumurta dolması nasıl yapılır? Yumurta..
    18. Bakan Akar'dan son dakika Barış Pınarı..
    19. Omlet nasıl yapılır? Omlet tarifi..
    20. 'Barış Pınarı Harekatı' koordinasyon..
    21. 'Barış Pınarı Harekatı' koordinasyon..
    22. Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili..
    23. Ağrılı kör sivilce / deri altı..
    24. 'Sivilleri katletmek PKK'nın sicilidir'
    25. YPG/PKK evlerden saldırıyor
    26. FETÖ’cüler Barış Pınarı Herakatı..
    27. Suriyeli Kanaat Önderleri 'Barış..
    28. Hazır yufkadan pırasalı gözleme nasıl..
    29. Kara harekatı başladı! Mehmetçik 4..
    30. AB'yi kilitledi: Macaristan'dan..
    Ahmet Türk'ün torunundan küstah sözler! Türk askerine 'Köpek' dedi
    Ahmet Türk'ün torunundan küstah sözler! Türk askerine 'Köpek' dedi
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?
    İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?
    Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!
    Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2019
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    Trump’ın tehdidinden 12 saat sonra yaptığına bakın! Kemal Bey’den PKK’ya “hayat öpücüğü!”
    Trump’ın tehdidinden 12 saat sonra yaptığına bakın! Kemal Bey’den PKK’ya “hayat öpücüğü!”