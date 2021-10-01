Terör ülkesi İsrail’den bir alçaklık daha! O köyü yine yerle bir ettiler

İsrail güçleri Filistin topraklarının güneyindeki Necef bölgesinde Filistinli bedevilerin el-Arakib köyünü 193. kez yıktı.

192 yıkımın ardından evlerini yeniden inşa eden El-Arakibli Filistinli bedeviler evlerini yeniden inşa edeceklerini, topraklarından ayrılmayacaklarını ifade ettiler.

Necef Çölü

Gazze'nin doğusunda, Berşeva'nın kuzeyinde bulunan El-Arakib, Necef çölünün bitip Filistin'in yeşil arazilerinin başladığı noktada bulunan köylerden biri. Yüzlerce yıl önce El-Arakib'e yerleşen bedeviler bazı kültürel ögelerini korumakla beraber yerleşik hayata ve tarıma geçmişlerdi.

1948-1949 İsrail-Filistin Savaşı'nda İsrail güçleri El-Arakib köyünü yıkıp ahalisini de bölgeden sürmüştü.

Sürülmelerinden yarım asır sonra 1998'de El-Arakibliler köylerini yeniden inşaya başladılar. Aynı zamanda köylerini geri alabilmek için köyün ve çevresindeki tarlaların tapularının kendilerine ait olduğuna dair belgelerle İsrail mahkemesinde dava açtılar.

Filistinliler topraklarından sürüldü

2000'de İsrail güçleri El-Arakib'in yeniden inşasını kaçak yapılaşma ilan ederek köyü buldozerlerle yeniden yerle bir etti.

Fakat El-Arakibliler köylerini terk etmemekte kararlı olduklarını belirterek köylerini yeniden inşa ettiler. İsrail güçlerinin köyü yeniden yerle bir etmesini, köylülerin yeniden inşası takip etti. Süreç bu şekilde bir döngüye dönüştü.

1948'de İsrail'i kurulması esnasında Filistin toprakları üzerinde yaşayan yaklaşık 1,3 milyon Filistinlinin 100 bini Necef çölü ve kuzeyindeki tarım arazilerindeki Filistinli bedevilerden oluşmaktaydı. 1948-1949 Savaşı'nda tüm bu bölgelerin İsrail denetimine geçmesiyle bu bedevilerin büyük çoğunluğu yerlerinden sürüldü.

Filistinli bedevilerin yüksek doğurganlık oranları, İsrail sınırları içerisinde yaşayan bedevi nüfusunun yeniden toparlanmasını sağladı.

İsrail sınırları içerisinde yaklaşık 230 bin Filistinli bedevinin yaşadığı ve nüfuslarının hızla arttığı belirtiliyor.