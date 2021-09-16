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Dünya Terör ülkesi İsrail rejimi Filistinlilerin iş makinelerini gaspetti
Dünya

Terör ülkesi İsrail rejimi Filistinlilerin iş makinelerini gaspetti

Siyonist işgal rejimi, işgal altındaki Filistin'de sadece ev ve arazileri değil, kişisel eşyaları ve iş makinelerini de gasbediyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 22:46:00 -
Terör ülkesi İsrail rejimi Filistinlilerin iş makinelerini gaspetti

İşgal rejimi, Batı Şeria'nın Selfit vilayetinin batı bölgesinde Filistinlilere ait iki beton karıştırıcı ile bir vinci gasbetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fuad Süleyman adlı bir Filistinlinin, tarım arazileri için beton briket yapmakta olduğu sırada işgal rejiminin sözde askerleri baskın düzenledi ve iş makinelerine el koydu. 

 

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