Terör tünelleri baraj faciasına davetiye çıkarıyor

Yıllardır bakımı yapılmayan barajın yıkılması halinde 39 köy sular altında kalacak. Kış mevsimindeki yağışlarla barajın yıkılmasından endişe duyan bölge halkı ve mühendisler, baraj kapaklarının açılarak fazla suyun tahliye edilmesini isterken, Mezkeft Barajı'nı tünellerle çevreleyen YPG/PKK'lı teröristler ise uyarıları dikkate almıyor.



Güvenlik endişesiyle adını vermek istemeyen Hasekeli bir mühendis, terör örgütünün bölgeyi tehlikeye sürüklediğini belirterek "Kış yaklaşıyor. Yakın zamanda yağışlarla barajdaki su seviyesi daha da yükselecek ve baraja uygulanan baskı artacak. Eğer su tahliye edilmezse, bölgeyi kaçınılmaz bir felaket bekliyor" dedi.



YPG/PKK'nın bölge halkının güvenliğini görmezden geldiğini vurgulayan mühendis, barajın çökmesi halinde 39 köy ve binlerce dönümlük tarım arazisinin su altında kalabileceğini kaydetti.



Terör örgütü YPG/PKK, Fırat'ın doğusunda ABD'nin desteğiyle işgal ettiği bölgelerde, Suriye'nin en büyük üç barajını Aralık 2015-Haziran 2017 döneminde ele geçirdi.



Tişrin, Tabka ve Baas barajları, ülkenin elektrik ve sulama ihtiyacının yüzde 70'ini karşılıyor. Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde de hakimiyet kuran örgüt, ülkedeki su kaynaklarının yaklaşık yüzde 97'sini elinde tutuyor.