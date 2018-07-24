'Terör temizliği ' meyvesini veriyor! 10 bin kişi işe alınacak

Valilik öncülüğünde yaklaşık 4 yıl önce Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) çatısı altında birleşen tekstilcilerin, konfeksiyon üretimi yapan firmaların Diyarbakır'a yatırım yapması için hazırladığı proje, ilgili bakanlıklar ile Karacadağ Kalkınma Ajansının desteği ile uygulamaya konuldu.

Projede öngörülen Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin, Diyarbakır-Elazığ karayolunda 129 hektar alanda kurulması için yürütülen çalışmalar tamamlandı. Bu kapsamda söz konusu bölgeye yatırım yapmak için başvuru yapan firmalara arsa tahsisine başlandı.

Aralarında İstanbul, Bursa ve İzmir'den gelenlerin de yer aldığı 69 firma üretim tesisi kurmak için yer talebinde bulundu. 360 milyon lira yatırımla 10 bin kişiyi istihdam etmeyi taahhüt eden firmalar, arsa tahsisinin ardından birkaç ay içerisinde konfeksiyon üretim tesislerin yapımına başlayacak. Firmaların büyük çoğunluğunun 2019 yılında üretime geçmesi bekleniyor.

"İŞÇİ ALDIĞI MAAŞLA BURADA DAHA İYİ YAŞAR"

Yatırım için İstanbul'dan gelen Sabra Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Sami Yılmaz, AA muhabirine, konfeksiyon sektörünün yoğun istihdam içerdiğini söyledi.

İstanbul'da sektörde çalışacak işçi bulmakta zorlandıklarını belirten Yılmaz, bu nedenle işletmelerini Anadolu'ya taşımanın arayışına girdiklerini kaydetti.

Hükümetin, sektördeki atölyelerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine taşınması için önemli destek sunduğuna işaret eden Yılmaz, Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk etapta 120 kişinin çalışacağı işletme kurmayı planladıklarını aktardı.

Yılmaz, oluşturulacak tekstil bölgesinin Türkiye'de benzerinin bulunmadığına dikkati çekerek, "İşletmelerin açılmasıyla İstanbul'da tekstilde işçi olarak çalışanlar da geri döner. Bunu Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'da görmeye başladık. Asgari ücret orada da burada da aynı. İstanbul'da çalışan bir işçi aldığı maaşla burada daha iyi yaşar." ifadelerini kullandı.

"700-800 KİŞİ ÇALIŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

SYL Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Bilen Soylu, işçi bulamadıkları için firmaların İstanbul'da üretim yapmakta zorlandığını söyledi.

Diyarbakır'da ilk etapta 300 kişinin çalışacağı bir tesis kuracaklarını aktaran Soylu, "İşimizin yüzde 90'ını Diyarbakır'a taşımayı planlıyoruz. İlk etapta 300 kişi daha sonra 700-800 kişi çalıştırmayı hedefliyoruz. Diyarbakır'daki gençleri İstanbul'da eğitip sonra burada çalıştırma hedefimiz var." dedi.

Bölgeye yatırım yapan işletmeler için teşvikin önemine değinen Soylu, şöyle konuştu:

"İstanbul'da maliyet çok yüksek. İstanbul'da bir ürünü 10 liraya üretirken, burada ise teşvik uygulaması sayesinde 7 liraya üretebilirsiniz. İstanbul'da işçi başına sigorta bin lira burada ise 65 lira ödeniyor. Kurumlar vergisinde yüzde 90 indirim var. Bu güzel desteklerle rekabetçi olabiliyoruz. Biz dünyadaki rakiplerimizle de mücadele ediyoruz. Bu destek bizi rahatlatıyor. 6 ay içerisinde üretimi başlamayı hedefliyoruz."

İstanbul'daki Roba Tekstil'in temsilcisi Çetin Yılmaz, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin üretim yapan firmalar için büyük fırsat olduğunu belirtti.

İstanbul'da üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu aktaran Yılmaz, "Burada 150 kişi çalıştıracağız. Ucuz mal üretmemiz lazım. Teşvik uygulaması sayesinde Diyarbakır'daki üretim İstanbul'dan daha ucuz." diye konuştu.

"İŞSİZLİĞİN PANZEHİRİ KONFEKSİYONDUR"

GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Oğurlu da genç nüfusun ve işsizliğin yoğun olduğu bölgede tekstil yatırımlarının çok büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Büyük girişimcilerin gelmesini sağlamak amacıyla önemli kriterler koyduklarını belirten Oğurlu, bu doğrultuda tahsis edilecek arsanın yüzde 50'sinin kapalı alandan oluşması ve en az 45 kişi istihdam etme zorunluluğu getirdiklerini kaydetti.

Bugüne kadar başvuru yapan 69 firmanın 360 milyon lira yatırımla 10 bin kişiyi istihdam etmeyi taahhüt ettiğini vurgulayan Oğurlu, firmalara bir ay içerisinde yer tahsisinde bulunacaklarını belirtti.

Oğurlu, İstanbul'daki konfeksiyon sektöründe işçi temininde büyük sıkıntı yaşandığına dikkati çekerek, "Diyarbakır'da 24 yaş altında 900 bin kişi bulunuyor. İşsizliğin panzehiri konfeksiyondur. Burada emek yoğunluğu olan konfeksiyon işletmeleri kurulacak." şeklinde konuştu.

Diyarbakır'ın, bölgenin merkezi konumunda bulunması, teşvik uygulamaları ve destekler sayesinde yatırımcılar için cazip olduğuna işaret eden Oğurlu, şu ifadeleri kullandı:

"Firmaların üretimi burası pazarlama yeri İstanbul olacak. İstanbul'un trafiğini rahatlatabiliriz. Batman, Mardin ve Şanlıurfa'daki konfeksiyon atölyelerine İstanbul'dan işçi dönüşleri başladı. İstanbul'daki yaşam koşulları maliyetli, işçiler bu nedenle burayı tercih ediyor. Bu tesislerin kurulması burada işsizliğin azalmasına vesile olacak. Teşvik uygulamasının çok önemli etkisi var. Batı illerinde işçi maliyetleri çok yüksek, eleman sıkıntısı İstanbul'da başladı. Suriye'den gelenlerin de dönmesiyle eleman sıkıntısı daha büyük olacak."

Başkan Oğurlu, şehrin "tekstil üssü" olma kapasitesine sahip olduğunu, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde pamuğu işleyen önemli işletmelerin kurulduğunu belirterek, "Bölgemiz artık pamuğun kilogramını 7-8 liradan satmayacak. Pamuğu işleyip 50 lira değere ulaştırdıktan sonra satacağız. 20 milyon dolarlık son teknolojiyle kurulan fabrikada 20 kişi çalışıyor. Oysa bu sektörde 1 milyon dolarlık yatırımla 150 kişi istihdam ediliyor." ifadelerini kullandı.