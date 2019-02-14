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Terör sözcüsü bu iblisleri kovun!

Türkiye’ye ajan provokatörlük ve bölücülük yapmaya gelen sözde “Uluslararası Barış Delegasyonu” bölücü faaliyetlerine başladı. Terör örgütü PKK’nın destekçisi ABD ve batılılardan oluşan heyet, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ve örgüte yakın sivil toplum örgütleri ile görüşmeye devam ediyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 09:07

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantılarıyla bir araya gelen ajan provokatörler Türkiye’ye bölücülük yapmaya geldiklerini açıkça dile getirdiler. Kendilerini akademisyen ve aktivist diye adlandıran ABD, İngiliz, Arjantin ve İzlandalı ajan provokatörler Türkiye’ye gelir gelmez Türkiye karşıtı propaganda yapmaya başladılar.

Türkiye aleyhinde düşmanca ifadeler!

Terör örgütü PKK’nın elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan’a özgürlük sloganları atan ajanlar, “Türkiye güvenli bir ülke değil” açıklamasıyla Türkiye’yi karalamaya çalışıyorlar. Sözde, “Uluslararası Barış Heyeti” terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi ziyaret ederek yaptıkları sinsi görüşmenin ardından yaptıkları ortak açıklamalarda heyet adına söz alan sözde İzlanda eski Adalet Bakanı ve tarihçi Ögmundur Jonasson, “Barış heyeti adına söz aldım. Arjantin, İzlanda, Amerika ve İngiltere’den gelen bir grubuz. Hepimizin endişesi ortak, bu da Türkiye’deki kötüye giden insan hakları” diyerek amaçlarının ne olduğunu anlattı. Bebek katili ile görüşme taleplerine henüz bir cevap alamayan sözde barış heyeti, iyi amaçlarla burada bulunduklarını söylese de Joansson’un, “Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamenter Meclisi’nin açıkladığı bir karar vardı ve burada bizim söylediklerimizle hemen hemen benzer şeyler söylediler. Tecridin kaldırılması gerektiğini söylediler ve biz burada bulunan heyet olarak Parlamenterler Meclisinin verdiği karara katılıyoruz. Biz açlık grevinde olanların durumu konusunda endişeliyiz. Geçtiğimiz günlerde Avrupa’da açlık grevinde olan 14 kişiyi ziyaret ettik. Hem depresif hem ilham verici bir ziyaretti” ifadeleriyle terör örgütüne ve elebaşına desteklerini açıkça dile getirerek bölücülük yaptıklarını ortaya koydu.

 Avrupa’da da kara propaganda yapıyorlar

Sözde barış heyeti adı altındaki terör seviciler Avrupa’daki terör örgütü yuvalarında da Türkiye’yi karalamaya devam ediyorlar. Terör örgütü elebaşının serbest bırakılması veya durumunun iyileştirilmesi  için sözde açlık grevi yapan terör yuvalarını ziyaret eden Avrupa Parlamentosu (AP) parlamenteri Kuzey İrlandalı Martina Anderson, kendisinin de eski bir siyasi tutuklu olduğunu belirterek, “Benimle birlikte buraya gelen Michael Rogan da eski bir tutsaktır” sözleriyle aynı yolun yolcusu olduklarını dile getirdi. Terör sevici sözde parlamenter, “AP’de de Türkiye’ye yönelik politik tavırlarında çıkarcı davranan kesimlere dikkat çeken Ward, “Maalesef parlamentoda ikiyüzlü insanlar tarafından çevrilmiş durumdayız. Türkiye’nin üzerine gitmemizi istemiyorlar; aslında Türkiye’nin güvenli bir ülke olmadığını biliyorlar. Ancak Mülteci Anlaşması gibi konular yüzünden pek üzerine gitmek istemiyorlar” şeklinde konuşarak asıl amaçlarının Türkiye’yi karalamak olduğunu gösterdi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:07
  1. Terör örgütü PKK
  2. ABD
  3. İngiliz
  4. Arjantin
  5. İzlandalı ajan provokatörler
  6. Türkiye karşıtı propaganda
  7. PKK’nın elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan
  8. Abdullah Öcalan
  9. Uluslararası Barış Heyeti
  10. PKK
  11. HDP
  12. PKK’nın siyasi uzantısı HDP
  13. İzlanda eski Adalet Bakanı ve tarihçi Ögmundur Jonasson
  14. Avrupa Parlamenter Meclisi
  15. Avrupa Parlamentosu (AP)
  16. Kuzey İrlandalı Martina Anderson

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  • turkturk22 dk önce
    BUNLARA DIYECEK BIRSEY YOK. KIZMAYADA GEREK YOK. NEDEN MI DEBLET PKK PARTI KURMASINA IZIN VERIP MECLISE SOKAR BELIDEYELERI VERIRSE. BUNLARDA GELIR ISTEDIKLERINI YAPAR. EGER O PARTI OMASAYDI BUNLAR GELEMEZLERDI. PKK ILE IS TUTAMAZLARDI......DEVLET SUCLU. PKK BIR PARTI KURUYOR MECLISE SOKUYOR BELEDIYE VERIYOR. BENCE SIZLER MILLETIN BEYNI ILE OYNUYORSUUNZ... SONRADA GELMIS DESTE VERMIS. BENHIC KIZMIYORUM MADEN OCAGIN IKAPATIN MADENCILER DAGILIR. ANLADINIZ. HDP KAPATINVE YASADA TEROR ORGUTU SOZCULUGU YAPAMAK ICIN PARTI KURMAK VS VS DIY EBASLAYIN IDAM DEYIN OKADAR.

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