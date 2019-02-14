Terör sözcüsü bu iblisleri kovun!

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantılarıyla bir araya gelen ajan provokatörler Türkiye’ye bölücülük yapmaya geldiklerini açıkça dile getirdiler. Kendilerini akademisyen ve aktivist diye adlandıran ABD, İngiliz, Arjantin ve İzlandalı ajan provokatörler Türkiye’ye gelir gelmez Türkiye karşıtı propaganda yapmaya başladılar.

Türkiye aleyhinde düşmanca ifadeler!

Terör örgütü PKK’nın elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan’a özgürlük sloganları atan ajanlar, “Türkiye güvenli bir ülke değil” açıklamasıyla Türkiye’yi karalamaya çalışıyorlar. Sözde, “Uluslararası Barış Heyeti” terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi ziyaret ederek yaptıkları sinsi görüşmenin ardından yaptıkları ortak açıklamalarda heyet adına söz alan sözde İzlanda eski Adalet Bakanı ve tarihçi Ögmundur Jonasson, “Barış heyeti adına söz aldım. Arjantin, İzlanda, Amerika ve İngiltere’den gelen bir grubuz. Hepimizin endişesi ortak, bu da Türkiye’deki kötüye giden insan hakları” diyerek amaçlarının ne olduğunu anlattı. Bebek katili ile görüşme taleplerine henüz bir cevap alamayan sözde barış heyeti, iyi amaçlarla burada bulunduklarını söylese de Joansson’un, “Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamenter Meclisi’nin açıkladığı bir karar vardı ve burada bizim söylediklerimizle hemen hemen benzer şeyler söylediler. Tecridin kaldırılması gerektiğini söylediler ve biz burada bulunan heyet olarak Parlamenterler Meclisinin verdiği karara katılıyoruz. Biz açlık grevinde olanların durumu konusunda endişeliyiz. Geçtiğimiz günlerde Avrupa’da açlık grevinde olan 14 kişiyi ziyaret ettik. Hem depresif hem ilham verici bir ziyaretti” ifadeleriyle terör örgütüne ve elebaşına desteklerini açıkça dile getirerek bölücülük yaptıklarını ortaya koydu.

Avrupa’da da kara propaganda yapıyorlar

Sözde barış heyeti adı altındaki terör seviciler Avrupa’daki terör örgütü yuvalarında da Türkiye’yi karalamaya devam ediyorlar. Terör örgütü elebaşının serbest bırakılması veya durumunun iyileştirilmesi için sözde açlık grevi yapan terör yuvalarını ziyaret eden Avrupa Parlamentosu (AP) parlamenteri Kuzey İrlandalı Martina Anderson, kendisinin de eski bir siyasi tutuklu olduğunu belirterek, “Benimle birlikte buraya gelen Michael Rogan da eski bir tutsaktır” sözleriyle aynı yolun yolcusu olduklarını dile getirdi. Terör sevici sözde parlamenter, “AP’de de Türkiye’ye yönelik politik tavırlarında çıkarcı davranan kesimlere dikkat çeken Ward, “Maalesef parlamentoda ikiyüzlü insanlar tarafından çevrilmiş durumdayız. Türkiye’nin üzerine gitmemizi istemiyorlar; aslında Türkiye’nin güvenli bir ülke olmadığını biliyorlar. Ancak Mülteci Anlaşması gibi konular yüzünden pek üzerine gitmek istemiyorlar” şeklinde konuşarak asıl amaçlarının Türkiye’yi karalamak olduğunu gösterdi.