Terör sokakta: Başıboş köpekler, küçük kızı hastanelik etti!

Başıboş köpekler, çeteleşerek saldırılarına devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından ölüm ve yaralanma haberleri gelirken Van'ın Özalp ilçesinde de küçük bir kız çocuğunun hastanelik olduğu öğrenildi.

Van’ın Özalp ilçesine bağlı Tepedam Mahallesinde de küçük kız çocuğu başıboş köpek saldırısına uğradı.

Hastanede tedavi altına alınan çocuk, yapılan müdahaleyle hayata tutunurken, amcası da ilgili makamlara şikayette bulundu. Cerrahi müdahale yapılan küçük çocuğun ise bacakları ve kalçasında yara aldığı belirtildi.

Özalp’ın Tepedam Mahallesi, başıboş köpeklerden geçilmez bir hal alırken, köy sakinlerinden de köpeklerin toplanıp barakalara konulması için çağrıda bulundu.

Amca yardım istedi

Köpekler tarafından saldırıya uğrayan küçük kızın amcası Gökhan Seven, köpek saldırıların yaygınlaştığını söyledi. Yetkililere çağrıda bulunan Seven, cümlelerini şöyle sürdürdü:

“Tepedam Mahallesi yol üstünde bulunduğu için köy başıboş köpeklerin yuvası haline gelmiş. Buradaki köpekler özellikle küçük çocuklara ciddi zararlar vermektedir. Bu köpeklerin kısırlaştırılarak barınaklara alınması lazım, yoksa ilerleyen zamanlarda daha büyük olaylarla karşılaşabiliriz. Birçok yerde bu hayvanların vahşice katledilmesine şahit oluyoruz ama biz bu hayvanların vahşice katledilmesini istemiyoruz, yetkililerden bu hayvanların toplanmasını talep ediyoruz.”

Kaynak: Şehrivan Gazetesi