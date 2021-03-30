  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Terör sevicilere methiyeler düzen Ekrem: Hiç pişman olmadım
Gündem

Terör sevicilere methiyeler düzen Ekrem: Hiç pişman olmadım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör sevici HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan için attığı tweetten hiç pişman olmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 23:42:00 - 2021-03-30 23:46:51
Terör sevicilere methiyeler düzen Ekrem: Hiç pişman olmadım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KRT'de Şimdiki Zaman programına konuk oldu. İmamoğlu'na canlı yayında 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nde attığı kutlama tweeti soruldu.

"Hiç pişman değilim"

"8 Mart tweetim için hiç pişman olmadım" diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir tepki geleceğini ön görüyordum. Ama bu kadarını beklemiyordum. 8 Mart tweetimi kimse bir yere çekmeye çalışmasın. Kadın dayanışması dışında tek bir amacım yoktu.

"Meral hanımla görüştüm, Mutsuzluğunu dile getirdi"

Ben Sn. Kılıçdaroğlu ve Sn. Akşener'in kararıyla bir ittifakın başkanı oldum. Bunu her zaman söylerim. Meral hanımla çok güzel bir yüz yüze görüşme yaptım. Konuyla ilgili mutsuzluğunu dile getirdi. Ben ittifak ruhuna hayatını verebilecek seviyede bağlıyım."

İmamoğlu'nun tweeti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomi

"Süveyş Kanalı" krizi sonrası çarpıcı Libya detayı! Türkiye bu hamleyi yaparsa...

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Süveyş Kanalı'nda yaşanan gemi krizinin Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı konusunda Lib..
Sisi’den kriz çıkartacak açıklama! 'Denemek isteyen varsa gelsin alsın'
Dünya

Sisi’den kriz çıkartacak açıklama! 'Denemek isteyen varsa gelsin alsın'

Mısır'da darbeyle başa gelen Abdulfettah el Sisi, Etiyopya ile büyük krizlere neden olan Hedasi Barajı konusunda tehdit dolu açıklamalarda b..
Otomobil alacaklar dikkat! Bu iddia olursa ortalık karışır
Otomotiv

Otomobil alacaklar dikkat! Bu iddia olursa ortalık karışır

Sektörden isimlerin gerçekleştirdikleri açıklamalara göre nisan ayı, yeni bir otomobil almayı düşünenler için hevesleri kıran bir ay olacak...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay