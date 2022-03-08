Terör seviciler kucak kucağa!

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Terör örgütü PKK ve FETÖ sevicileri Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen sözde “Demokrasi ve özgürlük” konferansında bir araya gelerek Türkiye karşıtı kara propaganda faaliyetine devam ettiler. Türkiye’de, hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak, siyasi ve askeri casusluk suçlarından toplam 27 yıl 6 ay hapis cezası verilen firari FETÖ’cü Can Dündar, PKK işbirlikçileri ile birlikte Almanya’da boy göstererek Türkiye’yi karalamaya devam etti. FETÖ ve PKK propagandası yapmak suçlamasıyla Türkiye’de hakkında birçok dava bulunan firari Hayko Bağdat’ın da katıldığı toplantıya terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Tülay Hatimoğulları ile Hatip Dicle gibi isimler de konuşmacı olarak katıldı. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun da katıldığı toplantıda, Tanrıkulu, “Türkiye’nin seçim sonrası demokratikleşme meselesine dair çerçeve bir metin mevcut ve bu metnin HDP’nin ‘Tutum Belgesi’ başlıklı metni ile paralel okunması gerekir” sözleriyle HDP ile aynı yolda olduklarının altını bir kez daha çizmiş oldu. Yeşil Sol Parti eş sözcüsü İbrahim Akın da, “Millet İttifakı’nın HDP ile kuracağı açık ve meşru ilişki, ittifaktan daha etkili olacaktır” sözleriyle gizli ittifakların gün yüzüne çıkması gerektiğini savundu. Yaşar Nuri Öztürk’ün yeni versiyonu İhsan Eliaçık ise, “Türkiye muhalefetinin yaratıcı yeteneklere ihtiyacı var. İttifak yeteneğine, takım oyunu yeteneğine ihtiyacımız var. Tek adama karşı çok adamlara ve çok kadınlara gereksinim var. Gezi, bizi iyi birleştirmişti” ifadeleriyle Gezi özlemini dile getirdi.

Kaos özlemleri dinmek bilmiyor

Sözde Akademisyen Dr. Nazan Üstündağ konuşmasında Sur olaylarına dikkat çekerek, “Otoriter rejimlerin yöntemlerinden birisi halkı yormak ve umutsuzluğa düşürmek. Farklı siyasi hareketlerin topluma, kadına ve ekolojiye saldıran güçlere karşı bir araya gelmesi gerekiyor. Bu olmazsa özgürlük arayışının yolu açılmayacak. Bunu Sur olaylarında deneyimledik” ifadelerini kullanarak çatışmalardan beslendiklerini ortaya koydu. HDP’li Gergerlioğlu da, Türkiye’de halen ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı yalanlarıyla Türkiye’yi karalamaya çalışarak, “Bilhassa işkence yaygın ve sistematik hale geldi. İşkence başta olmak üzere KHK, hasta mahpuslar gibi insan hakları ihlalleri için radikal söylemlere ihtiyaç var. 2023 seçimlerinde Erdoğan’ın devletin bütün imkanlarını kullanarak tekrar iktidara gelmesi çok uzak bir ihtimal değil” dedi.