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Siyaset Terör sevici Pervin Buldan'dan Yunan'a alçak destek: Yunanistan'ı tehdit edenler bilsinler ki...
Siyaset

Terör sevici Pervin Buldan'dan Yunan'a alçak destek: Yunanistan'ı tehdit edenler bilsinler ki...

Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, son günlerde yaşanan gerilimler sonrası Yunanistan'dan taraf oldu. Türkiye'yi açıkça 'saldırgan' olmakla suçlayan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, "Yunanistan'ı tehdit edenler bilsinler ki; Türkiye halkları, Kürtler ve Türkiye’de yaşayan bütün insanlar sizin savaş sarmalınıza asla izin vermeyecek." diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 23:59:00 - 2022-09-27 00:02:59
Terör sevici Pervin Buldan'dan Yunan'a alçak destek: Yunanistan'ı tehdit edenler bilsinler ki...

Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, son günlerde yaşanan gerilimler sonrası Yunanistan'dan taraf oldu.

Türkiye'yi açıkça 'saldırgan' olmakla suçlayan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, "Yunanistan'ı tehdit edenler bilsinler ki; Türkiye halkları, Kürtler ve Türkiye’de yaşayan bütün insanlar sizin savaş sarmalınıza asla izin vermeyecek." diye konuştu. CHP'nin ittifak ortağı HDP'nin kurmayları, sözde 'Kürdistan ittifakı' kurmak için de çalışma yaptıklarını söyledi.

HDP Yunan'ın sözcüsü oldu! Türkiye'yi saldırganlıkla suçladı

HDP Eş Başkanı Buldan, konuya ilişkin skandal açıklamasında, "Her gün hakaretler yağdıranlar, HDP'yi hedef haline getirenler, kendi koltuklarını korumak için savaşa sarılanlar, bir gün Rojava'yı bir gün Yunanistan'ı tehdit edenler bilsinler ki; Türkiye halkları, Kürtler ve Türkiye'de yaşayan bütün insanlar sizin savaş sarmalınıza asla izin vermeyecek." diye konuştu.

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