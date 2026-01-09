  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rezil sözlere edebiyat kılıfı! Ahlaksız Matiz'den Perperişan savunma Trump itiraf etti, hukuk endeksçileri rezil oldu: Akit yine haklı çıktı İran’da iletişim tamamen kesildi! Gelişmeleri Trump açıkladı: Rejim kaçtı! ABD adaya çökmeye kararlı: Trump’tan Grönland halkına 6 milyar dolar rüşvet “30 yıl” palavrasıyla adaylığına ısındırıyor CHP’li Buca bankamatik çiftliğine çevrilmiş Valilik ve belediye Tunahan'ın ailesine, 5 milyon tazminat ödeyecek İtperestlere de aynı tarife uygulansın 10’u CHP’li 11 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis’'e ulaştı Çökmedikleri site kalmamış En düşük emekli maaşı belli oldu
Gündem Terör sevici İstanbul Barosu’nun terör davasında karar açıklandı! Madalya da taksaydınız...
Gündem

Terör sevici İstanbul Barosu’nun terör davasında karar açıklandı! Madalya da taksaydınız...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Terör sevici İstanbul Barosu’nun terör davasında karar açıklandı! Madalya da taksaydınız...

Suriye’deki PKK operasyonunda çıkan çatışmada öldürülen teröristleri gazeteci gibi gösterip TSK'yı suçlayan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında 12'şer yıl hapis istemiyle açılan "terör davasında" beraat kararı verildi. Kamuoyunda vicdanları yaralayan karar için 'madalya da taksaydınız bari' tepkileri yükseldi.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin, öldürülen 2 teröristi gazeteci gibi gösteren açıklamaları nedeniyle “örgüt propagandası” ve “yanıltıcı bilgi yayma” suçlamalarıyla yargılandığı davanın karar duruşması İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 5 Ocak’ta başlayan duruşmanın son gününde baro yöneticilerinin son sözleri alındı.

BARİ MADALYA DA TAKSAYDINIZ

Mahkeme heyeti karar için ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti tüm baro yöneticileri için oy birliğiyle beraat kararı verdi.  

Suriye’deki PKK operasyonunda çıkan çatışmada öldürülen teröristlerin gazeteci olduğunu iddia eden İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesinin, "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 12'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken beraat ettirilmesi vicdanları yaraladı. Kamuoyunda karar için 'Madalya da taksaydınız bari' tepkileri yükseldi. 

Türk zırhlısının görüntüsü yetti: SDG Fırat'ın doğusuna sürülüyor
Türk zırhlısının görüntüsü yetti: SDG Fırat'ın doğusuna sürülüyor

Gündem

Türk zırhlısının görüntüsü yetti: SDG Fırat'ın doğusuna sürülüyor

Kadın milletvekilinin kafasında canlı yayında bomba patlattılar
Kadın milletvekilinin kafasında canlı yayında bomba patlattılar

Dünya

Kadın milletvekilinin kafasında canlı yayında bomba patlattılar

İran’da iletişim tamamen kesildi! Gelişmeleri Trump açıkladı: Rejim kaçtı!
İran’da iletişim tamamen kesildi! Gelişmeleri Trump açıkladı: Rejim kaçtı!

Dünya

İran’da iletişim tamamen kesildi! Gelişmeleri Trump açıkladı: Rejim kaçtı!

Sokakta içilen esrarın dumanı Aleyna’nın ciğerine kaçmış! Aleyna Tilki’nin avukatından akıllara zarar savunma....
Sokakta içilen esrarın dumanı Aleyna’nın ciğerine kaçmış! Aleyna Tilki’nin avukatından akıllara zarar savunma....

Gündem

Sokakta içilen esrarın dumanı Aleyna’nın ciğerine kaçmış! Aleyna Tilki’nin avukatından akıllara zarar savunma....

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dayi

Devran döndüğünde akit size takacaklar onu.

Adalet

Adaletin de adalete ihtiyacı var
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23