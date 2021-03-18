  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Terör sevici HDP’ye kapatma davası açıldı! Ses ABD’den çıktı
Dünya

Terör sevici HDP’ye kapatma davası açıldı! Ses ABD’den çıktı

Terör sevici Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Milletvekilliği hakkında açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, " Türkiye'deki olayları yakından takip ediyoruz.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 04:30:00 -
Terör sevici HDP’ye kapatma davası açıldı! Ses ABD’den çıktı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, HDP'nin kapatılmasına ilişkin süreci de yakından izlediklerini, bu adımı "Türk seçmeninin iradesini haksız yere yok saymak" ve "Türk demokrasisinin altını oymak" olarak nitelendirdi.

Sözcü Price, "Türk hükümetine, Anayasa'da yer alan güvencelere ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine paralel olarak ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.

HDP'li Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gergerlioğlu'nun cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

Meral Akşener'e HDP çağrısı!" target="_blank">
Meral Akşener'e HDP çağrısı!
Meral Akşener'e HDP çağrısı!

Gündem

Meral Akşener'e HDP çağrısı!

Perinçek'ten HDP yorumu
Perinçek'ten HDP yorumu

Gündem

Perinçek'ten HDP yorumu

Ali Babacan'dan HDP'ye ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek
Ali Babacan'dan HDP'ye ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Siyaset

Ali Babacan'dan HDP'ye ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Batı'ya HDP mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Batı'ya HDP mesajı

Gündem

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Batı'ya HDP mesajı

Sözde gazeteci terör sevici HDP'ye sahip çıktı
Sözde gazeteci terör sevici HDP'ye sahip çıktı

Gündem

Sözde gazeteci terör sevici HDP'ye sahip çıktı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vatandaş

ABD git kendi işine bak.
  • Yanıtla
Mete Yarar böyle karşı çıktı: SİHA bilgileri İsrail ve Yunanistan'ın eline geçer!
Gündem

Mete Yarar böyle karşı çıktı: SİHA bilgileri İsrail ve Yunanistan'ın eline geçer!

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Suudi Arabistan’ın Türkiye’den insansız hava araçlarını istemesiyle ilgili açıklamada bulundu.

HDP'ye açılan kapatılma davasının ardından Yiğit Bulut'tan tokat gibi sözler
Gündem

HDP'ye açılan kapatılma davasının ardından Yiğit Bulut'tan tokat gibi sözler

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Başda..
Abdullah Ağar: Bunu zanneden aptaldır
Gündem

Abdullah Ağar: Bunu zanneden aptaldır

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, HDP'ye açılan kapatılma davasıyla ilgili kritik ifadeler kullandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay