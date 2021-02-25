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Siyaset Terör sevici HDP'de 'fezleke' telaşı: Acil toplanıyorlar!
Siyaset

Terör sevici HDP'de 'fezleke' telaşı: Acil toplanıyorlar!

6-8 Ekim Kobani olayları ile ilgili açılan dava kapsamında aralarında terör sevicilerden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da olduğu 9 HDP'li hakkındaki fezlekeler TBMM'ye geldi. Telaşa düşen HDP yönetimi izleyecekleri yol haritasını belirlemek üzere parti kurullarını hafta sonu toplama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 23:53:00 - 2021-02-26 00:29:06
Terör sevici HDP'de 'fezleke' telaşı: Acil toplanıyorlar!

Yeniakit.com.tr

Aralarında terör sevicilerden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da olduğu 9 HDP'li hakkındaki fezlekeler TBMM'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karma komisyona sevk edilen fezlekelerle ilgili, "Süreç ne ise aynen işleyecektir." dedi. geçirdi.

MYK ve Milletvekili gruplarını toplayacaklar!

Telaşa kapılan HDP yönetimi 27 Şubat Cumartesi günü HDP MYK toplantısı gerçekleştirme kararı aldı. 28 Şubat Pazar günü de MYK üyeleri ve tüm milletvekili grubunun katılımıyla ikinci bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantılarda partinin izleyeceği yol haritası belirlenecek.

İl ve ilçe örgütleri ile de görüşecekler

HDP, Kobani dosyası kapsamında gelen 9 fezlekenin yanı sıra başka milletvekilleri ile ilgili fezlekelerin de gündeme alınarak daha çok milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılabileceği olasılığı telaşını yaşıyor. Telaşla hafta sonu parti kurullarını toplayacak HDP’de gelişmeler il ve ilçe örgütleri ile de görüşülecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

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