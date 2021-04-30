Terör sevici HDP sevgisi CHP'nin gözünü kör etti

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) terör sevici HDP'nin sözde soykırım bilidirisine sahip çıkmayan CHP'yi eleştiren Adalet Ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Mahammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li vekillerin Kılıçdaroğlu'na sayın demediği için hedefi oldu. Terör sevici HDP'ye tek bir laf edemeyen CHP'li vekillerin bir kelime üzerinden saldırmaları ise insanı şaşırtıyor.

Meclis'te konuşan Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu’nun kendisinin söylediğini kendisine ifade ettiğinizde sizler ayağa kalkıyorsunuz. Ne Biden’a ne de yanınızda… Biden’dan daha hakaretamiz konuşanlara; dedelerimize, ninelerimize, sizlerin atalarına hakaret edenlere kınamada bile bulunamadınız, siz miyavlayamadınız bile. Yazıklar olsun size Sayın CHP yönetimi, Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerini siz kabul edebiliyor musunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Cevap veren Mersin Milletvekili Ali Mahir Başaran "Ediyoruz, ediyoruz." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Başaran ise, "Sayın Başkanım, konuşmacı bir partinin Genel Başkanına “sayın” diyemeyecek kadar acizdir!" diyerek konuştu.

AK Parti Milletvekili Mahammet Emin Akbaşoğlu, "Rica ediyorum, atalarınıza hakaret eden HDP’nin ASALA bildirisine “Evet” mi diyorsunuz “Hayır” mı diyorsunuz; çıkın buraya, açıklayın bakalım." diyerek tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Başaran, "Bir partinin Genel Başkanına “Sayın” diyemeyecek kadar acizdir! Yazıklar olsun!" dedi.

Terör sevici HDP'ye tek bir laf edemeyen CHP'li vekillerin tek bir kelime üzerinden saldırmaları ise insanı şaşırtıyor.