  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Terör sevici HDP sevgisi CHP'nin gözünü kör etti
Gündem

Terör sevici HDP sevgisi CHP'nin gözünü kör etti

Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na sayın demeyen CHP'li vekiller, Adalet Ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Mahammet Emin Akbaşoğlu'nun terör sevici HDP'yi sözde soykırım bildirisi nedeniyle kınamayan CHP'ye ilişkin yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sayın" demediği için ortalığı ayağa kaldırdılar.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 02:05:00 -
Terör sevici HDP sevgisi CHP'nin gözünü kör etti

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) terör sevici HDP'nin sözde soykırım bilidirisine sahip çıkmayan CHP'yi eleştiren Adalet Ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Mahammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li vekillerin Kılıçdaroğlu'na sayın demediği için hedefi oldu. Terör sevici HDP'ye tek bir laf edemeyen CHP'li vekillerin bir kelime üzerinden saldırmaları ise insanı şaşırtıyor.

Meclis'te konuşan Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu’nun kendisinin söylediğini kendisine ifade ettiğinizde sizler ayağa kalkıyorsunuz. Ne Biden’a ne de yanınızda… Biden’dan daha hakaretamiz konuşanlara; dedelerimize, ninelerimize, sizlerin atalarına hakaret edenlere kınamada bile bulunamadınız, siz miyavlayamadınız bile. Yazıklar olsun size Sayın CHP yönetimi, Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerini siz kabul edebiliyor musunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Cevap veren Mersin Milletvekili Ali Mahir Başaran "Ediyoruz, ediyoruz." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Başaran ise, "Sayın Başkanım, konuşmacı bir partinin Genel Başkanına “sayın” diyemeyecek kadar acizdir!" diyerek konuştu.

AK Parti Milletvekili Mahammet Emin Akbaşoğlu, "Rica ediyorum, atalarınıza hakaret eden HDP’nin ASALA bildirisine “Evet” mi diyorsunuz “Hayır” mı diyorsunuz; çıkın buraya, açıklayın bakalım." diyerek tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Başaran, "Bir partinin Genel Başkanına “Sayın” diyemeyecek kadar acizdir! Yazıklar olsun!" dedi.

Terör sevici HDP'ye tek bir laf edemeyen CHP'li vekillerin tek bir kelime üzerinden saldırmaları ise insanı şaşırtıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD şok olacak! F-35'leri devre dışı bırakacak sistem: Struna-1
Dünya

ABD şok olacak! F-35'leri devre dışı bırakacak sistem: Struna-1

Ruslar mühendislerin yaptığı Struna-1 isimli radarın, ABD'nin F-35 savaş uçaklarını tespit edebileceği öne sürülüyor.
Görev belgesi formu indir! Çalışanlar görev belgesin formu nasıl dolduracak? E devlet görev belgesi doldur
Gündem

Görev belgesi formu indir! Çalışanlar görev belgesin formu nasıl dolduracak? E devlet görev belgesi doldur

İçişleri Bakanlğııdan sona dakika tam kapanmadan muaf olanlar için görev belgesi uyarısı geldi. 17 gün sürecek kesintisiz sokağa çıkma yasağ..
Yunan spiker: Türkiye'ye yetişebilmek için bunu yapmalıyız
Gündem

Yunan spiker: Türkiye'ye yetişebilmek için bunu yapmalıyız

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkiye'ye yetişebilmek için İsrail ile ortak silah sistemleri üretmeliyiz" dedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay