Terör sevici DEM'liler TBMM'de taşkınlık çıkarttı! AK Partili vekillere saldırdılar
Hakkari Belediyesi'ne terör soruşturması kapsamında kayyım atanmasını bahane eden DEM'li milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda arbede çıkarttı.
TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partililerin kürsüyü işgal etmesi sebebiyle oturuma iki defa ara verilmişti.
Üçüncü oturumda eylemlerini sürdüren DEM'liler, kendilerine tepki gösteren AK Partili milletvekillerine saldırdı.
AK Parti milletvekilleri ‘Kahrolsun PKK' diye bağırırken, DEM Partililer ise kürsüde ‘Faşizme karşı omuz omuza' şeklinde slogan attı.
Milletvekilleri arasında yaşanan arbede sebebiyle oturuma tekrar ara verildi.
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