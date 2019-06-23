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Terör sevici Canan Kaftancıoğlu yeniden piyasaya çıktı

Türkiye ve İslam karşıtı paylaşımlarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik pervasız hakaretleri hafızalara kazınan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, uzun bir aradan sonra yeniden piyasaya çıktı.

23 Haziran 2019 Pazar 23:58
Terör sevici Canan Kaftancıoğlu yeniden piyasaya çıktı

YSK'nın İstanbul'da seçimi yenileme kararının ardından eşbaşkan kimliği üstlenen Canan Kaftancıoğlu, birilerinin eli ile geri plana çekilmişti. Terör sevici Kaftancıoğlu, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde yapılan teşekkür konuşmasında yeniden ortaya çıktı.

Gezi darbe girişiminde polise taş atan, devlete seri katil diyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin ardından “Tarihe ‘İstanbul’u AKP’den alan il başkanı’ olarak geçmek bana bir ömür yeterdi” diyerek bütün başarıyı sahiplenen Canan Kaftancıoğlu, sonuçlanan seçimlerin ardından bir anda piyasa çıktı.

CHP'li İmamoğlu'nun sahalara geri dönen Türk-İslam düşmanı Kaftancıoğlu'na teşekkür etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapmıştı

Twitter adresinden seçim sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, partilerini destekleyenlere teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı:

"Ne ektiysek onu biçtik biz. Baskıya rağmen umut ektik, kavgaya rağmen tebessüm ektik, hem de aylarca ektik. Biz bu adalet suyu eksik kalmış toprağa adalet ektik, demokrasi ektik. Bağırmalara karşı sevgi ektik. Kazandık, bir orman kazandık, biz mevsimini ilan ettik. Yüreğinize sağlık."

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 23:58
  1. İstanbul
  2. canan kaftancıoğlu

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  • mehterinizi dınleyın mehterinizi dınleyın 41 dk önce
    Kendi kanallarında söylediğiniz her şeye kendinizinandınız. Milleti dinlemediniz. Hepimizi yaktınız. Hepiniz bi araya toplanın. Açın bi yandaş tv kanalı. Ver mehteri ver mehteri dinleyin şimdi. Kendi kanallarınızi bırakıp azıcık milletinizi dinleseydiniz ensar ensar diye salak yerine koymazdiniz milleti. Bu millet ülkesi için kan can verenlerin torunları. Ülkesinden kaçanı sindiremez.gecımsızlık ekonomı damat bılalgecımsızlıkten ıntıhar edenlerı görme hersey guluk gulustanlık sureklı ıftıra karalama asla habercılık yok çaldılar çok basıt hehehe he guluşmeler gece gunduz bunu tvde ver basleme tvlerden gece gunduz tayıbın konuşması televızyon ızlenmeme duruma gelmememizkım çaldı bak ağlayarak giti bınalısuleymansoylu mafyavarı tutarlığı tehdıdlerı ıletzılet hulo hulo hulo hulogggg hucummultecı akını suryelı bızlerı işsız bırakan bu gurhlar konuştukca ırkcı olyoruz havuzcular bırakın kanlı tvıyı suryelıyı koyun yerınıze gıdın evınıze ..yetmedı mılet mılet kendı gecımsızlığı bırakıp akpeye usaklık yapan vali ordu valısı ha sormazlarmı adama yanında 4 vekıl var normalde bır vekıl bır kişiyi vıbda gecırır yasaya gore ama 4 vekıl var bır kişiyı gecırmıyor nerde yasa devlet yasası ıt demıs ha mılet gecım derdını bırakıp akpye koşacaak ha ıste havuzcular bunu sakız yaptı gece gunduz
  • Kürşat Kürşat 42 dk önce
    Kocan domuzlarla işş girmiş, sen kimlerleilişkiiçerisindesin dhkpc li 
  • Ali RüzgarAli Rüzgar48 dk önce
    Öyle Papazoğlu öyle.. Biz de ne ektikse onu biçtik. Ülkenin her alanına AKP lileri doldurduk. Diğerlerini görmezden geldik. AKP lilerin karnı doyunca da şımarmaya başladılar eften püften meselerde AK Partiyi yanlız bıraktılar . Sattılar. MHP liler zaten bir kaç seçimdir AK Parti ile birlikte hareket ettiklerinden beri oy vermediler. Komşularım kendi ağızları ile söylediler. Eee ne olacak memleketin kıçına kar suyu kaçınca ondan sonra görecekler Tayyip neymiş. Tayyipsiz memleket ne kadar rezil rüsva olurmuş.
  • Hasanali koseHasanali kose49 dk önce
    Kafirler isbasina geldi namaz kilan ve bunlara oy verenler mahserde nasil hesap verecekler gorecegiz simdiden alkol basladi daha neler gorulecek suleymanci diye gecinen simdiki densizlerekabak olunur
  • Hasan HüseyinHasan Hüseyin51 dk önce
    Takdınız başka haber yokmu .Cazibeli karı işte gözünüz yeterli bir kadın görsün ayıp ayıp ayıp.... Binali bey sizin soylunun Bahçeli nin sayesinde fark yedi.....
  • SinanSinan53 dk önce
    Mutlu olan cepheye bakınca içim acıyor ben mutsuzum
  • SuatSuat1 sa önce
    Oyları kimin çaldığı belli oldu.
  • Alphun TürkalpAlphun Türkalp1 sa önce
    Lütfen artık germeyin. Dünya zaten diken üstünde. Gelin en azından şu dönemde birlik olalım başka Türkiye yok. Bu zor dönemde kol kola verelim. Bu ülke batarsa sadece belli bir kesim zarar görmeyecek hepimiz zorda kalacağız. Hadi kardeşlerim.
  • EmreEmre1 sa önce
    Sevgi sözcükleriyle uyuttukları yığınlar ne ektilerse onu biçecekler.

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