Terör sevici Canan Kaftancıoğlu yeniden piyasaya çıktı

YSK'nın İstanbul'da seçimi yenileme kararının ardından eşbaşkan kimliği üstlenen Canan Kaftancıoğlu, birilerinin eli ile geri plana çekilmişti. Terör sevici Kaftancıoğlu, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde yapılan teşekkür konuşmasında yeniden ortaya çıktı.

Gezi darbe girişiminde polise taş atan, devlete seri katil diyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin ardından “Tarihe ‘İstanbul’u AKP’den alan il başkanı’ olarak geçmek bana bir ömür yeterdi” diyerek bütün başarıyı sahiplenen Canan Kaftancıoğlu, sonuçlanan seçimlerin ardından bir anda piyasa çıktı.

CHP'li İmamoğlu'nun sahalara geri dönen Türk-İslam düşmanı Kaftancıoğlu'na teşekkür etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapmıştı

Twitter adresinden seçim sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, partilerini destekleyenlere teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı:

"Ne ektiysek onu biçtik biz. Baskıya rağmen umut ektik, kavgaya rağmen tebessüm ektik, hem de aylarca ektik. Biz bu adalet suyu eksik kalmış toprağa adalet ektik, demokrasi ektik. Bağırmalara karşı sevgi ektik. Kazandık, bir orman kazandık, biz mevsimini ilan ettik. Yüreğinize sağlık."