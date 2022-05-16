Terör sempatizanı Aynur Doğan'ın konserinin organizasyon firması konuştu: Kaygı verici(!)

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Derince Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'na karşı başlatılan kampanyaya imza atarak destek veren, defalarca terörsitbaşı Abdullah Öcalan afişi önünde sahne alıp, terör örgütü sempatizanlığı yapan Aynur Doğan'ın konserini iptal etti.

Doğan'ın konseri iptal olduktan sonra siyasiler ile terör örgütü sempatizanları, sosyal medyada, "Kürtçe" provokasyonu yaparak, Doğan'ın konserinin "Kürt" olduğu için iptal edildiğini öne sürdü.

Derince Belediyesi ise yaptığı açıklamada gerekli izinlerin alınmadığını tespit ettiklerini belirtti.

Organizasyon firmasından açıklama: Kaygı verici(!)

Konserin iptal olmasından sonra, etkinliği planlayan Gergedan Yapım ve BGST Organizasyon, AK Partili belediyeyi hedef aldı.

Organizasyon firması, terör sempatizanı Doğan'ı şöyle savundu:

Bize haber verilmedi, yaşanan bu olay ve bize göre gerekçesiz alınan bu karar kültür-sanat dünyası ve ülkemiz için kaygı vericidir.