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Dünya Terör saldırısında korkunç bilanço: 12 kişi öldü
Dünya

Terör saldırısında korkunç bilanço: 12 kişi öldü

Yeniakit Publisher
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Terör saldırısında korkunç bilanço: 12 kişi öldü

Afrika'nın önde gelen ülkelerinden Nijerya'da meydana gelen terör saldırısında biri polis 12 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde düzenlenen terör saldırısında biri polis 12 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre terör örgütü Lakurawa üyeleri, Kebbi eyaletine bağlı Besse-Shanga bölgesine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında bir polisin de bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

 

Çok sayıda kişinin kaçırıldığı saldırıda çok sayıda ev kundaklandı ve bölgedeki halkın gıda ürünleri gasbedildi.

Nijerya, uzun zamandır çeşitli bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Lakurawa, ülke yönetimi tarafından Ocak 2025'te terörist grup olarak tanımlanmıştı.

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