Sinop’ta bolluk ‘maşallah’ dedirtti! 5 bin palamut tekneye sığmadı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında avlanan balıkçı, denizde adeta palamut bereketi yaşadı. Gebelit açıklarında attığı ağa 5 bin palamut takılan balıkçı, avı teknesine sığdıramayınca imdadına başka bir balıkçı teknesi yetişti.
Sinop'un Ayancık ilçesinde palamut bereketi yaşanıyor. Gebelit açıklarında teknesiyle denize açılan balıkçı Ufuk Yılmaz, gerçekleştirdiği avda 5 bin adet palamut yakalayarak limana döndü. Yılmaz'ın avladığı palamutlar tekneye sığmayınca başka bir balıkçı teknesi yardıma gelerek avlanan palamutların limana taşınmasına destek verdi.
Limana yanaşan teknelerdeki binlerce palamut, kasalara doldurularak tezgâhlara ve nakliye araçlarına yüklendi. Sezonun en bereketli avlarından birine imza atan Ufuk Yılmaz, denizdeki bolluğun hem balıkçıların hem de tüketicinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.