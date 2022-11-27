Terör saldırısında hasar gören okullarda çalışmalar sürüyor

Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roketli-havanlı saldırısında hasar gören lise ve ilkokulda terörün izleri siliniyor.

Karkamış ilçesinde 21 Kasım'da gerçekleştirilen saldırıda teröristlerin hedefi olan ve hasar oluşan Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Kocatepe İlkokulu onarılıyor.

İşçiler, okulun duvarlarında şarapnel parçalarının bıraktığı izleri boya ve badanayla sildi, kırılan cam, pencere ve kapılar sökülerek yerine yenileri takıldı.

YPG/PKK'lı teröristlerin hayattan kopardığı öğretmen Ayşenur Alkan'ın adının verildiği Kocatepe İlkokulu'nun hemen yanından geçen ve roketin isabet ettiği yol ise ekipler tarafından mucur dökülerek düzenlendi.

İlçede eğitim öğretime ara verilen okulların 30 Kasım Çarşamba günü kapılarını öğrencilere tekrar açması planlanıyor.

"Okulumuza devam etmek istiyoruz"

Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Kevser Yolagitmez, okullarının roketli saldırıya uğradığını hatırlattı.

İlçeye yönelik saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'a çok üzüldüklerini belirten Yolagitmez, şunları kaydetti:

"Küçük arkadaşımız da hiç suçu olmadığı halde şehit düştü. O gitti ama ailesi çok üzülüyor. Okulumuza devam etmek istiyoruz ve böyle bir şeyin bir daha olmasını istemiyoruz. Okulumuz onarılıyor, pencereleri takılıyor. Okulumuza tekrardan devam etmek istiyoruz. Bir hafta içerisinde boya badana yapıldı, pencereler takıldı. İnşallah okulumuza tekrar devam edeceğiz."

"Okulumuzu ve arkadaşlarımızı özledik"

Öğrenci İsmail Kılıç ise okula gitmeyi çok özlediğini ifade etti. Okulunu çok sevdiğini belirten Kılıç, "Bomba düşen yeri onardılar. Okulun içerisini yapıyorlar, kapı pencereleri takılıyor. Okulumuzu ve sınıf arkadaşlarımızı özledik. İnşallah böyle bir şey bir daha olmaz." dedi.

Velilerden Necip Deniz de ilkokula giden çocuğunun sürekli okulunu sorduğunu söyledi.

Okulların onarıldığını belirten Deniz, "Allah devlete zeval veremesin. İnşallah çarşamba günü çocuklarımız okula başlayacak. En kısa zamanda bu olayların bitmesini istiyoruz. Çok tedirginiz. İnşallah her şey daha iyi olur. Askerimizden ve devletimizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine 21 Kasım Pazartesi günü roketli-havanlı saldırılar düzenlenmiş, saldırıda öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetmişti.