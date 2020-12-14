  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Terör saldırısında 2 kişiyi kurtaran Türk gençlere madalya verildi
Dünya

Terör saldırısında 2 kişiyi kurtaran Türk gençlere madalya verildi

2 Kasım tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısında hayatlarını riske atarak yaralı bir polis memuru ve yaşlı bir kadının hayatını kurtaran iki Türk gencine Viyana Eyalet Polis Başkanlığı tarafından şeref madalyası verildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 21:12:00 -
Terör saldırısında 2 kişiyi kurtaran Türk gençlere madalya verildi

Viyana'da 4 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği ve 22 kişinin de yaralandığı terör saldırısında büyük bir kahramanlık göstererek yaralı polis memurunu ambulansa taşıyan ve yaşlı bir kadını çatışma bölgesinden çıkaran Mikail Özen ve Recep Gültekin, Eyalet Polis Başkanı Dr. Gerhard Pürstl tarafından şeref madalyasıyla ödüllendirildi. Kahraman Türk gençleri Mikail Özen ve Recep Gültekin, Viyana polis teşkilatına teşekkür ederek "Bu bizim için bir onur. Bu ödülü her zaman onur ve kıymetle taşıyacağız" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail’den şaşırtan çıkış! Gerçeği kabullendiler… Joe Biden’e flaş Türkiye çağrısı
Dünya

İsrail’den şaşırtan çıkış! Gerçeği kabullendiler… Joe Biden’e flaş Türkiye çağrısı

İsrailli Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan bir makalede, seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye konusunda tavsiye verildi. "Türkiye üç..
HDP'li Garo Paylan'dan bomba Süleyman Soylu itirafı: Bizim ruh sağlığımızı bozuyor
Siyaset

HDP'li Garo Paylan'dan bomba Süleyman Soylu itirafı: Bizim ruh sağlığımızı bozuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mecliste yaptığı efsane konuşmanın ardından HDP'li Garo Paylan'ın Soylu hakkında söylediği sözler yeniden..
Başkan Erdoğan'ı hedef alan İranlı bakana ülkesinden sert tepki: Bundan size ne?
Gündem

Başkan Erdoğan'ı hedef alan İranlı bakana ülkesinden sert tepki: Bundan size ne?

İranlı eski milletvekili Nasır Nasıri, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan küstah paylaşımına sert tepki göste..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay