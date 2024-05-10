Terör sabıkalısı Abdullah Zeydan'ın 'maaş' yalanı ifşa oldu!

Van Postası Gazetesi'nden Ziya Türk'ün DEM'li Zeydan'ın yalanlarını bir bir ifşa etti.

Ziya Türk'ün haberinde şu ifadeler yer aldı:

DEM’li terör hükümlüsü Abdullah Zeydan’a yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, işçileri çıkarma talimatının HDP Yerel Yönetimler Birimi Van Temsilciliği’nden geldiği ve gerçek nedeninin, işe almak istediği yandaşlarına kota açmak olduğu öğrenildi.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin DEM’li yönetimi abartılı borç açıklamasının ardından Mayıs ayı başında borçları gerekçe gösterip “personel maaşlarını ödeyemiyoruz” diyerek, Belvan Ltd. Şti ve Vansu Personel A.Ş.’de çalışan yaklaşık 700 çalışanın işine son verip ekmeği ile oynadı.

Kayyım döneminde çalışan sayısı Bekir Kaya döneminden daha az!

Bekir Kaya’nın Başkan olduğu 2016 yılında, Van Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan memur, işçi, sözleşmeli personel, hizmet alımı, belediyenin iştirak şirketleri de dâhil olma üzere tüm çalışanların sayısı 3.472 kişiydi.

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Van Valisi Dr. Ozan Balcı’nın Belediye Başkan Vekili olarak görevinin sona erdiği 31 Mart 2024 tarihi itibariyle Van Büyükşehir Belediyesinde çalışan memur, işçi, sözleşmeli personel, belediye iştirak şirketleri ve hizmet süresi bitmek üzere olan 300 geçici işçiler de dâhil 3 bin 731 kişiydi.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin kayyım dönemi daimi çalışan sayısı 3 bin 431 kişi oldu.

Rakamlar, bankamatik personelinin Van Büyükşehir Belediyesi’ne HDP’li Bekir Kaya döneminde doldurulduğunu gösteriyor.

Skandallar zinciri!

Bekir Kaya döneminde Van Büyükşehir Belediyesi’nin; Merdiveni olmayan ve garajı olmadığı için kış mevsiminde soğuktan donan itfaiye araçları, arıtma tesisinin çalıştırılmadan kanalizasyonun direkt Van Gölüne deşarj edilmesi, dağ kadrosundaki 49’u erkek 50’si kadın 99 PKK’lı teröristin çalışıyor gösterilip maaş ödenmesi, Oktay Candemir gibi nicelerinin işe gitmeden maaş alması, dönemin Basın Yayın Müdürü Adnan Bilen’in deprem sonrası taşınırken kayboldu diyerek yok ettiği 20 civarı dijital profesyonel fotoğraf makinaları, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na alınan 10’dan fazla hendek ve mağara kazmakta kullanılma olasılığı bulunan ve nereye gittiği belli olmayan hiltileri, terör örgütüne patlayıcı taşırken yakalanan Van Büyükşehir Belediyesi’nin kamyonları, VASKİ aracından polislere ateş açan PKK’lı teröristlerin faaliyetleri, belediye bünyesinde kadın sığınma evi olarak gösterilen yapının terör örgütüne personel kazandırma merkezine dönüştürülmesi, PKK/KCK yandaşlarının molotof atarak yangın çıkardıkları ve içinde hamile kadınların da olduğu banka şubesine itfaiye gelmesinin engellenmesi gibi öne çıkan faaliyetleri kayıtlarda yer alıyor.

Bunların dışında, Van Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kapasitesi, tesisleri ve ürettiği hizmetler yok denecek kadar az olmasına rağmen çalıştırılan 3 bin 731 kişilik personel sayısı bugünden çok daha fazlaydı.

Personel kotası yalanları:

DEM’li yönetimin yalanları: Van Büyükşehir Belediyesi’nin DEM’li ve hükümlü Başkanı Abdullah Zeydan’ın talimatıyla 4 Mayıs 2024 tarihinde yapılan açıklamada: “Belediye Kanunun 49. Maddesine göre “belediye personel şirketi dâhil tüm personele ödenecek toplam miktar bütçe gelirlerinin yüzde 40’nı geçemez” diye açıkça ifade edilmişken, kayyım döneminde 2023 yılında bu oran yüzde 55 olarak gerçekleşmiştir. Bu paranın 2024 yılı için çok daha yüksek olacağı finansal veriler ve kayyum tarafından yapılmış olan işlemlerden açıkça görülmektedir.” denilmişti.

2024 yılı Van Büyükşehir Belediyesi toplam geliri 6 milyar 779 milyon 874 bin 584 liradır.

Yıllık gelirin yüzde 30 oranındaki miktarı 2 milyar 33 milyon 962 bin 375 lira personel maaşları olarak ödenebilecek miktar.

Mevcut personel yapısı ile Van Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılı 12 aylık ortalama personel gideri ise 1 milyar 920 milyon liradır. Bu da yüzde 28 oranında.

Maaşlar ile ilgili bütçe gerçeği!

Maaş ödeyememe yalanı: DEM’li Başkan Abdullah Zeydan’ın talimatıyla yapılan açıklamanın devamında “Kısacası belediyenin tüm gelirine el konulabileceği şekilde işlem yapılarak belediye, hizmet üretememe, maaş ödeyememe tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinde belirtilen personel gider oranlarının çok üzerinde bir personel gideri oluştuğu mali raporlardan tespit edildiğinden, asla mesleki veya siyasi ayrım ve asla bir cezalandırma düşüncesi olmadan, sadece kent halkına hizmet sunabilecek bir belediye durumuna gelebilmek için; yukarıda belirttiğimiz durumlardan kaynaklı, belediyemizin mevcut ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, üzülerek belirtiyoruz ki bazı çalışanlarımızın iş akitlerine son verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Maaş ödeme durumu!

a- Yaklaşık aylık gelir toplamı:

Van Büyükşehir Belediyesi’nin genel bütçeden ve öz kaynaklarından en düşük gelir dönemi olmasına rağmen toplamda aylık geliri 400 milyon lira civarında.

b- Yaklaşık aylık personel gideri toplamı:

Van Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan, memur işçi, iştirak şirketlerinde çalışanlar ve geçici işçiler de dahil olmak üzere aylık personel gideri 160 milyon lira.

c- Yaklaşık aylık borç taksidi ödemesi:

Çalışanların işten çıkarılmasının, hizmet isteyen vatandaşa hizmet etmemenin bahanesi olarak gösterilen borcun aylık ödemesi taksit ödemesi 120 milyon lira.

d- Yaklaşık aylık cari giderler

Van Büyükşehir Belediyesi’nin DEM’li yönetimi araçlarının depolarında yakıt dahi yok diyerek algı yapılarak yalan iftira yoluyla kara propaganda yapmışlardı.

Van Büyükşehir Belediyesinin aylık gelirlerinden 50 milyon lira da araçların yakıt, bakım onarım, yedek parça, ısınma, elektrik vs gibi kurumun cari harcamalarına gidiyor.

Tabi herkesin altına saltanat olsun diye makam arabası verilmez ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk gibi milyonlarca lira temsil ağırlamada harcamazsanız.

Vali Ozan Balcı, israf olmasın diye tüm daire başkanlarının makam aracı kullanımını kaldırmıştı. Ayrıca özel kalem bütçesinden temsil ağırlama harcaması yapmamıştı.

e- Aylık bütçede kalan yaklaşık miktar:

Personel maaşları yatırıldıktan, borç taksitleri ödendikten, belediyenin cari giderleri karşılandıktan sonra, yatırım ve hizmetler için her ay geriye kalan para da 70 milyon liradır.

Kalan 70 milyon lira da vatandaşın beklediği yatırım ve hizmetlerde kullanılabilecek.

49. madde ne diyor?

Çalışanların ekmeği ile oynarken gerekçe olarak gösterdikleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde 30’unu aşamaz. Yıl içerisinde aylık ücretlerde beklenmeyen bir artışın meydana gelmesi sonucunda (kotanın aşılması durumunda) cari yıl ve ilerleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz” diyor.

Yani “çalışanlar işten çıkarılmaz, gider kotanın altına düşünceye kadar yeni personel alınamaz” deniliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılı personel kotası yıllık bütçenin yüzde 28’i olduğuna göre Belediye Kanununun 49’uncu maddesi DEM’li yönetimin işçi çıkarmanın gerçek gerekçesi değil.

700 çalışanın işten çıkartılma nedeni PKK yandaşlarına yer açmak!

Van Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut mali tablosuna ve referans gösterilen Belediye Kanunun 49’uncu maddesine göre işten çıkarılmanın gerçek nedeni kota aşımı ve maaş ödeyememek değil.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin DEM’li ve hükümlü Başkanı Abdullah Zeydan, mevcut kota nedeniyle yandaşlarını işe alamayacak. Kota oranını düşürmek ve yandaşlarına yer açmak için mi çalışanları işten çıkardı, Van’ın evlatlarının ekmeği ile oynadı?