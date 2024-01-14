  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Terör propagandasına af yok! Ali Yerlikaya duyurdu: Şüpheliler yakalandı...
Gündem

Terör propagandasına af yok! Ali Yerlikaya duyurdu: Şüpheliler yakalandı...

Yeniakit Publisher
2024-01-14 10:17:00 -
Terör propagandasına af yok! Ali Yerlikaya duyurdu: Şüpheliler yakalandı...

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve yanıltıcı bilgi yayan 126 hesap tespit edildi. Ali Yerlikaya, 104'ünün yurt dışında olduğunu, Türkiye'deki 22'sinden 14'ünün yakalandığını açıkladı.

Türkiye 9 kahraman evladını uğurluyor.

Pençe Kilit harekat bölgesinde şehit düşen Mehmetçiklerimiz yüreklere kor düşürdü.

"Bir ölür, bin diriliriz", "tek bir terörist kalmayıncaya kadar" anlayışı ile süren operasyonlar dahilinde, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı...

Öldürülen terörist sayısı artıp yüreklere bir nebze su serperken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şehitlerimize yönelik "provokatif eylem" konusunu mercek altına aldı.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'ten, teröristleri öven ve propagandasını yapan şahısların tespit edildiğini açıkladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"126 hesap ve yöneticisi tespit edildi"

İşte o paylaşım;

Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak; Bölücü Terör Örgütü’nü öven, propagandasını yapan, yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, şu ana kadar 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi.

104 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

"22 şüpheliden 14'ü yakalandı"

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordineside yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14’ü yakalandı. 8’i ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Türkiye yeni yıla dev operasyonla uyandı
Türkiye yeni yıla dev operasyonla uyandı

Gündem

Türkiye yeni yıla dev operasyonla uyandı

Ali Yerlikaya duyurdu! İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a ağır darbe
Ali Yerlikaya duyurdu! İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a ağır darbe

Gündem

Ali Yerlikaya duyurdu! İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a ağır darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

PKK terör örgütünün hain saldırısından sonra Ali Yerlikaya'dan uyarı! Provokatörler de hesap verecek
PKK terör örgütünün hain saldırısından sonra Ali Yerlikaya'dan uyarı! Provokatörler de hesap verecek

Gündem

PKK terör örgütünün hain saldırısından sonra Ali Yerlikaya'dan uyarı! Provokatörler de hesap verecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Misafir

Birde salivermeseler

kiralik katil dusman unsurlari nerede hangi gorevde olursa olsun ETKISIZ HALE GETIRILMELI

.....mmmm
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23