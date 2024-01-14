Terör propagandasına af yok! Ali Yerlikaya duyurdu: Şüpheliler yakalandı...

Türkiye 9 kahraman evladını uğurluyor.

Pençe Kilit harekat bölgesinde şehit düşen Mehmetçiklerimiz yüreklere kor düşürdü.

"Bir ölür, bin diriliriz", "tek bir terörist kalmayıncaya kadar" anlayışı ile süren operasyonlar dahilinde, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı...

Öldürülen terörist sayısı artıp yüreklere bir nebze su serperken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şehitlerimize yönelik "provokatif eylem" konusunu mercek altına aldı.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'ten, teröristleri öven ve propagandasını yapan şahısların tespit edildiğini açıkladı.

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"126 hesap ve yöneticisi tespit edildi"

İşte o paylaşım;

Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak; Bölücü Terör Örgütü’nü öven, propagandasını yapan, yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, şu ana kadar 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi.

104 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

"22 şüpheliden 14'ü yakalandı"

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordineside yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14’ü yakalandı. 8’i ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.