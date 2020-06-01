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Aktüel

Terör propagandası yapan kişi tutuklandı

Gaziantep’te sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gereçkesiyle gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:34:23 -
Terör propagandası yapan kişi tutuklandı

Gaziantep’te sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gereçkesiyle gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden HTŞ terör örgütü propagandası yapan şahıs gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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