Terör partisi kapatılsın! Hukukçuların ardından STK’lar da çağrı yaptı

Hasan Eğrigöz Ankara

HDP’nin kapatılmasına yönelik tartışmalar hız kesmeden devam ederken, hukukçuların, “HDP’nin kapatılması için hukuki zemin hazır. Asıl HDP’nin kapatılmaması hukuk devletine aykırıdır” açıklamasının ardından da STK temsilcileri de terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin kapatılmasını istedi.

HDP’nin terörle arasına mesafe koymayarak kapatılma zeminini kendi kendine hazırladığını ifade eden Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, “Daha önce Sayın Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin kapatılmaması gerektiği yönünde bir yorumda bulunmuştu. Peki HDP gerçekten bir siyasi parti midir ki kapatılmasın” diye sordu.

Mesafe koymadığı gibi hep PKK’dan emir aldı

Er, şunları söyledi: “Eğer HDP, ‘Ben siyasi partiyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir siyasi partiyim. Benim görüş alanım Türkiye’nin birliği ve bütünlüğünden yana’ diyorsa kapatılmasın. Ama ‘Ben kimseyi takmıyorum, ben kimseyle bir uzlaşmaya gelmem. Türkiye’nin birliğinden yana da değilim’ diyorsa ki durumu zaten ortada, kapatılmalıdır. HDP, PKK ile arasına hiç bir zaman mesafe koymadı. PKK’dan aldığı emirleri uyguladı. Şu an bölgemizde hakim olan huzur iklimini HDP’nin baltalamasını istemiyoruz. HDP’liler terörle, teröristle arasına mesafe koymayarak, partilerinin kapatılmasına kendileri zemin hazırladı. Hiç haktan, hukuktan bahsetmesinler. Destekledikleri teröristler askerimizi, polisimizi, vatandaşlarımızı şehit ederken çıkıp tek bir kelime bile edemediler. Benim Yüksekova’da kendi hallerinde ailelerini geçindirmeye çalışan 3 çalışanımı şehit ettiler. Onlar da Kürttü.”

İnanç Özgürlüğü Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir de, “500 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlatlarının yolunu gözleyen annelerin gözyaşının sebebi HDP’dir. Sırf bu yüzden bile kapatılmalıdır. Daha önce bu bölgelerden yaşları fark etmeksizin çocukları dağa kaçıran HDP, şu anda o emellerini yapamasa da düşüncesi aynı. Gözleri hâlâ çocuklarımızın üzerinde. Daha fazla anneyi ağlatmadan bir an önce kapatmalıyız” dedi.

Milletvekilleri birer militan

Şahinan Aşireti lideri Mehmet Sait Gülçer ise, HDP’nin ortalığı karıştırmak için kapatılmayı kendilerinin istediğine dikkati çekerek, şunları söyledi: “HDP siyasi parti gözükse de siyasetle alakası yok. Bu ülkeye ve milletimize zarar getirmekten başka hiçbir şey de yapmış değiller. Siyasi parti dışında her türlü faaliyetleri mevcut. Elbette kapatılmalı ancak dikkatli de olunmalı. Ortalığı karıştırmak için kendileri de kapatılmalarını istiyor. Yoksa bu kadar terörle içe içe olmazlardı. Milletvekilleri de ortada, hepsi birer militan zaten.”