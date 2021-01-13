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Gündem Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu enselendi
Gündem

Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu enselendi

Terör örgütü TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu 'Kemal' kod adlı Nihat Konak, İstanbul'da enselendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 20:45:00 -
Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu enselendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tunceli Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan terör örgütü TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu 'Kemal' kod adlı Nihat Konak'ın, Esenyurt’ta bir adreste saklandığını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon yapan ekipler, 2016'da TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu tespit edilen "Kemal" kod adlı Nihat Konak'ı gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin, 1979'da Diyarbakır'da Vahdettin Ayık'ın öldürülmesi olayının faillerinden olduğu ve bu davadan tutuklu iken 1982 yılında Elazığ Cezaevi'nden örgüt üyeleri ile birlikte firar ettiği öğrenildi.

Şüphelinin ayrıca 1999’da Çankırı Valisi Ayhan Çevik’e yapılan bombalı saldırının faillerinden olduğu ve bunun yanı sıra birçok örgütsel eyleme katıldığı belirtildi.

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