Terör örgütünün partisi olmaz

Mustafa Durmaz İstanbul

HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan 28 ailenin HDP’nin karanlık yüzünü deşifre etmesi ve 7 vatandaşımızın şehit olduğu Kulp saldırısında HDP ilçe yönetiminin parmağının olması; bardağı taşıran son damla oldu. İspanya’da terör örgütü ETA ile bağı sebebiyle kapatılan ‘Herri Batasuna’ partisinin akıbetinin HDP için emsal olabileceğine dikkat çeken siyasiler ve hukukçular, Yargıtay Cumhuriyet BaşsavcılığıHDP’nin kapatılması ile ilgili hukuki süreci başlatması çağrısında bulundular.

Destici: HDP, PKK’nın çetesidir

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye’nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini vurgulayarak, “Terörü övmek, terör örgütünü desteklemek ya da devleti aşağılayarak milleti isyana teşvik etmek ‘ifade özgürlüğü’ olarak adlandırılamaz. PKK hem içeride aynı adıyla hem de sınırlarımız ötesinde YPG, PYD gibi isimlerle terör eylemlerine devam ediyor. Özellikle dışarıda ABD’den ciddi bir destek alıyor. Tabii bu desteklerin Türkiye içinde yansımaları da var. Buradan dışarıya dışarıdan da ülkemize terörist transferlerinin gerçekleştiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı. Türk ordusunu terörle mücadele konusundaki kararlılığını vurgulayan Başkan Destici, terörün siyasi uzantısı HDP ile de mücadele etmemiz gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: “Devletimiz özellikle son yıllarda terör unsurlarına yönelik ciddi bir mücadele yürütüyor. Bu noktada yapılması gereken dağda PKK ile mücadele ederken diğer taraftan yan unsurlarla da mücadele etmektir. HDP de bu yan unsurlardan bir tanesi. Kesinlikle bir siyasi parti değil. HDP, terör örgütü PKK’nın bir şubesi. Onların bir çetesi ve terör yuvası.”

Kanunların gereği yapılmalı

HDP’nin demokrasi için değil Türkiye’nin bölünmesi için uğraştığına dikkat çeken Destici, “HDP, bir parti olarak adlandırılamaz. Hâlâ Türkiye’de sözde bir siyasi parti olarak devam ediyorsa kanunlarımızda buna müsaade olmamalı. Her şey ortadayken HDP’nin hâlâ açık tutulması Türkiye’nin sosyal gerçekleri ile izah edilmeye çalışılıyor ama bir kanun varsa kanunun gereğini herkes yapmalı” dedi. Tehditler alan, azimleri kırılmaya çalışılan ve binbir türlü iftiralara maruz bırakılan Diyarbakır annelerinin kutlu direnişine de değinen Destici, “HDP Diyarbakır İl Binası önünde dağa kaçırılan yavrularını geri almak için nöbet tutan ve kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüren anneleri yeniden tebrik ediyorum. Bütün siyasi partilerimizle siyasetçilerimiz, bütün sanatçılarımız, bütün sivil toplum kuruluşları, bütün fikir adamları ve akademisyenler koşulsuz şartsız gözü yaşlı annelerimize destek olmalı”açıklamasında bulundu.

Avukat Ferhat Çakır, Avrupa’da terörü kınamayan partilerin kapısına kilit vurulduğunu hatırlatarak, “İspanya’da, ETA’nın siyasal uzantısı Batasuna Partisi, sırf “terörü kınamıyor” diye kapatılmıştı. Konu AİHM’e intikal etmiş, AİHM de İspanya mahkemelerinin “kapatma” kararını “yerinde” bulmuştu. Teröre lojistik destek sağlayan, PKK militanlarına silah taşıyan, kanlı örgütün askere alma birimi gibi çalışan HDP’nin kapatılma ihtimali yüksek görünüyor” diye konuştu.

HDP gibi bir partiye yer yoktur

PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin kapatılması gerektiğini söyleyen Avukat Çakır, “Dağa eleman devşirmek için Amedspor’u kullandıklarını öğrendik. Şimdi bunu kapatsan spor kulübünü kapattın diye yaygara koparacaklar. Terör örgütü PKK, HDP’yi de Amedspor’u da kamuflaj olarak kullanıyor. Çocukların kaçırılmasına HDP aracılık etmiştir. HDP’li yöneticiler bunu bile inkâr etmemektedir. HDP’ye dava açması gereken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da HDP’nin PKK’nın uzantısı olduğunu çok iyi biliyor. Dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde HDP gibi bir partiye yer yoktur. Batasuna örneğinde somut şiddet bile bulunmazken, HDP’lilerin şiddeti öven, destekleyen paylaşımlar yapmasının bile hukuken yeterlidir” dedi.