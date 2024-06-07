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Gündem Terör örgütüne uyuşturucu darbesi! Çok sayıda kenevir ele geçirildi
Gündem

Terör örgütüne uyuşturucu darbesi! Çok sayıda kenevir ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-06-07 16:49:00 - 2024-06-07 16:53:37
Terör örgütüne uyuşturucu darbesi! Çok sayıda kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonunda 2 milyon 67 bin 550 kenevir bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kulp ilçelerinde jandarmanın düzenlediği "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen Narko-Terör Operasyonu"nda 2 milyon 67 bin 550 kenevir bitkisi ve 71 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; İl Jandarma Komutanlığınca 6-7 Haziran tarihlerinde bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice, Hani ve Kulp ilçeleri kırsalında Lice, Hani ve Kulp ilçelerinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen Narko-Terör Operasyonu gerçekleşti.

Operasyonda, 2 milyon 17 bin 550 kök kenevir bitkisi ve 50 bin kök skunk bitkisi olmak üzere 2 milyon 67 bin 550 kenevir bitkisi ile 41 kilogram toz esrar ve 30 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 71 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, kenevir ve skunk bitkilerinden numune alınmasına müteakip yerinde imha edildiği bildirildi.
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