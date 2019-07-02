Terör örgütüne darbe üstüne darbe

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayı içerisinde düğzenlenen operasyonlarda 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bu yılın 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Çataklı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 381 kişinin tutuklandığını belirtti.

Çataklı ayrıca "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 11 bin 82 operasyonda 15 bin 338 kişi gözaltına alınmış, bin 94 kişi tutuklanmıştır" dedi.