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Terör örgütüne bir darbe daha… Bakanlık açıkladı 2 terörist öldürüldü

Terör örgütü ile mücadele hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda başlatılan operasyonlarda Tunceli kırsalında 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

19 Temmuz 2019 Cuma 07:54
Terör örgütüne bir darbe daha… Bakanlık açıkladı 2 terörist öldürüldü

Bölücü terör örgütü ile mücadele etkin bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nın başlattığı operasyon kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama İçişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli  kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 07:54
  1. Tunceli
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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