Terör örgütüne bir darbe daha… Bakanlık açıkladı 2 terörist öldürüldü
Terör örgütü ile mücadele hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda başlatılan operasyonlarda Tunceli kırsalında 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.19 Temmuz 2019 Cuma 07:54
Bölücü terör örgütü ile mücadele etkin bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nın başlattığı operasyon kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama İçişleri Bakanlığı’ndan geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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