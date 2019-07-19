Terör örgütüne bir darbe daha… Bakanlık açıkladı 2 terörist öldürüldü Terör örgütü ile mücadele hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda başlatılan operasyonlarda Tunceli kırsalında 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütü ile mücadele etkin bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nın başlattığı operasyon kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama İçişleri Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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