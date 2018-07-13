Terör örgütüne ağır darbe! 76 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığının haftalık bilgilendirmesinde, yurt içi ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle yapılan mücadele anlatıldı.

Buna göre, 6-12 Temmuz'da PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Hakkari, Kars, Ağrı, Mardin, Bitlis ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.

3'ü sözde lider kadroda olmak üzere, toplam 76 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, 25 piyade tüfeği, bir dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 doçka uçaksavar, bir RPG-7 R/A, bir tabanca olmak üzere toplam 30 silah ele geçirildi, 8 el yapımı patlayıcı imha edildi. Operasyonlarda, bir asker şehit olurken 7 asker de yaralandı.

YASA DIŞI GEÇİŞ TEŞEBBÜSLERİ

Hudut güvenliğini sağlamak için gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde ise 1 Ocak 2018'den bugüne kadar sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 183 bin 853, son bir haftada ise 6 bin 573 kişi yakalandı.

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik hudut hattında TSK birlikleri tarafından sürdürülen tedbirler ve operasyonlarda, 430 gram uyuşturucu, 28 bin 141 paket kaçak sigara, 14 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekatlara ilişkin de bilgilere yer verildi. Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla sürdüren TSK, harekatın başlangıcından bu yana 4540 teröristi etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda ise bugüne kadar 54 asker şehit oldu, 240 asker de yaralandı. TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018'de kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri de sürüyor.

Harekat kapsamında bugüne kadar 249 mayın ve bin 320 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Münbiç bölgesinde ise TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, 18 Haziran 2018'de başlatılan bağımsız devriye faaliyetlerinin 13'üncüsü dün gerçekleştirildi.