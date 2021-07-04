Yeni Akit Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile terör örgütüne 3,5 milyarlık darbe vurulduğunu duyurdu.

Jandarma ekipleri tarafından Bingöl’ün Genç ilçesinde yapılan operasyonda 15 milyon 217 bin kök kenevir ve 290 Kg toz esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Soylu yaptığı paylaşımda, “Bingöl Genç’te @Jandarma’mız tarafından 5 milyon 217 bin kök kenevir ve 290 Kg toz esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kök kenevirle, 350 ton toz esrar elde edilmesi ve terör örgütüne gidecek 3,5 milyar liranın önüne geçildi. Kahraman @Jandarma’mıza tebrikler” ifadelerini kullandı.