Terör örgütünde üst düzey çözülme hız kesmiyor

İçişleri Bakanlığı, Turuncu Liste’de yer alan, örgütün sözde Şehidan Komutanı olarak faaliyet yürüten R.Y. adlı teröristin Hakkari’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda; bölücü terör örgütünün sözde üst düzey sorumluları arasında çözülme hızlandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nün ikna çalışması neticesinde; terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan, örgütün sözde Şehidan Komutanı olarak faaliyet yürüten R.Y. adlı terörist Hakkari’de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 82’ye yükseldi” denildi.