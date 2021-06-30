Terör örgütü YPG'yi eleştirdi! Önce işkence edildi sonra...

Terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması YPG konrolündeki hapishanesinde tutuklu bulunan Emin İsa Emin adındaki Kürt gencinin, işkence edilerek öldürüldüğü belirtildi.

K24'ün haberine göre, Emin İsa Emin, 13 gün önce YPG'ye bağlı silahlı kişiler tarafından kaçırıldı, daha sonra hapse atıldı.

Hapishanede hastalandığı öğrenilen Emin İsa Emin’in vahşice işkenceye maruz kaldığı belirtildi.

Ailesi, birkaç kez Emin’i ziyaret ettiklerini, iyileşmesi için götürdükleri ilaçların da kendisine teslim edilmediğini belirtti.

1986 yılında Dirbêsiyê'nin Bîrikê köyünde dünyaya gelen Emin, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) bu ayın 26’sında İşkence Mağdurlarına Destek Günü vesilesiyle yayınladığı bir rapora göre, Mart 2011'den bu yana Suriye hapishanelerinde 14 bin 537 kişinin işkenceyle öldürüldüğü, bu suçlardan 67'sinin YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu yönetim tarafından işlendiği kaydedildi.