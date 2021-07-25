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Gündem Terör örgütü YPG'ye ait hedefler bombalandı
Gündem

Terör örgütü YPG'ye ait hedefler bombalandı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Kalkanı bölgesinde TSK'ya ait devriyeye düzenlediği saldırı sonrası, teröristlere ait belirlenen hedefler bombalandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 00:35:00 -
Terör örgütü YPG'ye ait hedefler bombalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde hem kendi sınırlarını hem de bölge halkını korumak amacıyla oluşturduğu Fırat Kalkanı bölgesinde, terör örgütü YPG/PKK tarafından hain bir saldırı gerçekleştirildi.

Akşam saatlerinde El Bab'ın batısındaki TSK üssüne intikal eden kirpi aracındaki askeri birliğe düzenlenen saldırıda 2 askerimiz şehit olurken, 2 askerimiz de yaralandı.

Terör hedefleri tespit edildi ve vuruldu

Saldırı sonrasında TSK tarafından terör örgütü hedefleri yoğun şekilde topçu atışları ile imha edildi.

İHA'lar ve SİHA'lar görevde

Bölgeye insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) gönderilirken, terör örgütüne ait tespit edilen hedefler ateş altına tutuldu.

Bölgede terör hedeflerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

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